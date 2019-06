Český hrdina věřil, že se někdo trefí, a sám rozhodl homerunem

Už se zdálo, že jsou softbalisté na kolenou. Před dohrávkou sedmé směny s Kubou prohrávali 3:4 a tři auty je dělily od neúspěchu na MS. Pak ale přišel při jedné obsazené metě na pálku Malý a míč poslal za hrazení, což znamenalo výhru 5:4.

"Je to nádherné, nepopsatelné! Je snem všech pálkařů ukončit utkání walk-off homerunem," řekl Malý novinářům. "Já jsem věřil, že to dáme, že se někdo trefí, že jeden bod dotlačíme. Je to skvělý a je důležitý, že jsme to zvládli."

V předešlých šesti zápasech se softbalistům příliš nedařilo v útoku. Na pálce byli nevýrazní, ale proti Kubě se skoro každý dostal na metu. "Tohle byl ten zápas, na který jsme čekali. A přišlo to," řekl Malý, který je nejlepším českým pálkařem v turnaji. "Nad tím moc nepřemýšlím. Snažím se pálit, aby byly body a tým to zužitkoval."

Prohra by znamenala zklamání a jen boj o konečné 13. místo. "To by byl velký neúspěch. Tohle je hodně důležitý krok, který jsme zvládli," oddechl si Malý, který se k softbalu dostal v deseti letech díky školnímu turnaji. Začal hrát za Beavers Chomutov a v týmu se učil i od legendárního nadhazovače Luboše Vrbenského.

V reprezentaci je od šampionátu před čtyřmi lety a nyní si proti Kanadě s týmem zahraje o semifinále. "Můžeme ze sebe setřást tlak. Kanada je jeden z nejlepších týmů na světě, ale dáme do toho všechno a budeme věřit," řekl Malý.