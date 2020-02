Strach z koronaviru svírá svět. Je v ohrožení i olympiáda v Tokiu?

Do zahájení letošní vrcholné sportovní akce zbývá zhruba půl roku. Organizátoři letních olympijských her v Tokiu s pochopitelnými obavami sledují situaci ohledně z Číny se rychle šířícího nového typu koronaviru, který si podle posledních informací vyžádal již více než šest stovek obětí.

„Jsem vážně znepokojen rychlostí šíření infekčního onemocnění, které by mohlo zhatit veškeré naše snahy spojené s uspořádáním olympijských her," přiznal předseda organizačního výboru her Toširo Muto na tiskové konferenci s představiteli Mezinárodního paralympijského výboru v Tokiu.

Vážnost situace potvrdil rovněž Saburo Kawabuči, starosta olympijské vesnice, v níž má být během her od 24. července do 9. srpna ubytováno na 11 000 sportovců z celého světa. „Opravdu doufám, že se brzy podaří dostat situaci pod kontrolu, abychom mohli olympijské i paralympijské hry uspořádat podle plánu," prohlásil Kawabuči.

Šéf organizačního výboru letních olympijských her v Tokiu Toširo Muto na tiskové konferenci v Tokiu s ředitelem komunikace Mezinárodního paralympijského výboru Craigem Spencem.

Uncredited, ČTK/AP

Pořadatelé her znovu ujistili, že varianta o zrušení letošních olympijských her zatím není na stole. Situaci nicméně pozorně sledují a výsledky vyhodnocují a konzultují se světovou zdravotnickou organizací WHO.

Kvůli zdravotním rizikům už byly z Číny přeloženy například olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek, zrušeno bylo halové mistrovství světa v atletice, Světový pohár ve sjezdovém lyžování, turnaj elitní ženské golfové série LPGA či Hongkongský maraton. Epidemie může ohrozit i konání Velké ceny Číny formule 1, která se má jet v Šanghaji 19. dubna.

Především v Číně, ale i v dalších zemích, je zatím registrováno přes 30 000 případů onemocnění. Nákaza se potvrdila už i v některých evropských zemích včetně Německa, Francie a Velké Británie, v Česku zatím nikoliv.