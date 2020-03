Nejlepším českým stolním tenistou roku je Širuček

Širuček si loni mimo jiné zahrál čtvrtfinále na turnaji v Portugalsku a osmifinále v Dauhá. Na reprezentačních akcích byl oporou českého družstva. "Byl to velice úspěšný rok. Vyhrál jsem mistrovství republiky jednotlivců, vyhrál jsem poprvé polskou ligu a ve světovém žebříčku jsem dosáhl také svého životního maxima. Víc už to asi opravdu nešlo a popravdě jsem si myslel, že na tohle ocenění dosáhnu. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak podobné ankety dopadnou," uvedl Širuček během vyhlášení v Plzni, kde se tento víkend hraje mistrovství republiky.

Stínem úspěšného roku 2019 je pro něj vystoupení na Czech Open v Olomouci. "Tam jsem v prvním kole prohrál, tam mi to opravdu nevyšlo. Ale to je asi opravdu jediné, s čím nemohu být spokojen," řekl Širuček, jenž si dobrou formu přenesl do nového roku a minulý týden postoupil do čtvrtfinále v Budapešti.

Z vítězství v kategorii talent roku se po roční přestávce opět radovala Zdena Blašková, jež byla klíčovou postavou českých juniorek, které na juniorském mistrovství Evropy v Ostravě vybojovaly bronzové medaile. Trenérem roku byl vyhlášen kouč úspěšných juniorek Tomáš Vrňák.