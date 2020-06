Zkrácená sezona MLB by se mohla rozběhnout koncem července

Zhruba za měsíc by se mohla rozběhnout zkrácená sezona baseballové MLB, čímž by skončila několikaměsíční přetahovaná mezi kluby a hráči. Majitelé klubů v pondělí jednomyslně schválili, že se letošní sezona odehraje s 60 zápasy pro každý tým. Základní část by mohla začít 24. července a skončit 27. září.