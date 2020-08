Nahá fanynka i vztyčený prostředník. Mistrovství světa rozhodně nenudí

Jeden šílený kousek za druhým. Nahá fanynka i mistr světa, nebo třeba vztyčený prostředníček. Tohle všechno bývá k vidění na mistrovství světa ve snookeru i dalších turnajích v tomto sportu. Britský list The Sun vybral nejšílenější okamžiky posledních let.

Nemusí padnout jediné slovo, ale všichni mají jasno. Vztyčený prostředníček je obscénním gestem, které do sportu nepatří. Kurt Maflin si ho ale na letošním MS neodpustil hned v prvním kole turnaje, kdy útočil na maximální snookerový náběh. Jenže nahrát 147 bodů se mu nepovedlo, se zklamáním se vyrovnal po svém.

Vztyčený prostředník nasměroval k bílé kouli, která se na stole nečekaně srazila s jinou. V tu chvíli se hráči rozplynula vidina odměny ve výši 40 000 liber (asi 1,2 milionu korun) za zahrané maximum v jednom náběru. I když neurazil soupeře, od rozhodčího stejně vyfasoval varování. „Nic jsem tím nemyslel, jen jsem prostě potřeboval dostat ze sebe emoce. Gesto směřovalo k té kouli," omlouval se hráč.

K vidění byly během let i další velmi šílené příhody. Asi nejslavnější bylo finále Masters 1997, kde hrál Steve Davis a Ronnie O'Sullivanem. Tehdy vběhla ke stolu dvaadvacetiletá blondýnka Lianne Croftsová.

Legendární O'Sullivan pobavil fanoušky tím, že zkušenému rozhodčímu poté, co byla fanynka zpacifikována, otřel zpocené čelo. „Bylo to docela bizarní, seděl jsem naproti ní a koukal, jak si svléká šaty. Přemýšlel jsem, co to dělá," smál se hráč přezdívaný Raketa. „Pak běžela dolů a poskakovala u stolu. Asi čekala, že někdo přijde, popadne ji, ale nikdo to neudělal. Myslím, že se pak cítila asi trochu hloupě. Ale bylo to zábavné," dodal.

Na snookeru se ukázal i „naháč" Mark Roberts, jenž si podobné kousky vyzkoušel i při jiných sportech. V roce 2004 narušil zápas O'Sullivana s Graemem Dottem. V puse měl falešné zuby a před televizními kamerami s nimi tančil kolem stolu. Po zadržení na policii tehdy tvrdil, že jeho jediným přáním dostat se až pod stůl...

I u dalšího incidentu byl O'Sullivan. Náladová superhvězda překvapila při turnaji British Open 2017 v Barnsley. Tam totiž slavnému hráči chybělo zahrát posledních pár šťouchů, když se ke stolu přihrnula z hlediště neznámá žena. O'Sullivan i v přítomnosti pobíhající ženy zahrál růžovou kouli a pak zareagoval nečekaně. S úsměvem vrazil ženě tágo do ruky s pokynem, ať se předvede. Reakce byla okamžitá. „Dostanu peníze, pokud kouli potopím," odpověděla. Pak ale černou kouli do kapsy neposlala.

Úsměvná situace tehdy vzbudila pozornost také tím, že se začalo spekulovat o tom, jak jsou vlastně hráči během zápasů chránění, kdyby je chtěl některý z fandů třeba napadnout...

Veselo bylo ve snookerovém světě i poté, co se mistrem světa stal ve 43 letech Mark Williams. Nikdo mu nevěřil, sám hráč si také velké šance nejspíš nedával a tak klidně vyhlásil, že kdyby se náhodou stal šampionem, přijde za novináři nahý.

Hráč z Walesu překonal očekávání a finále porazil Johna Higginsa 18:16 a stal se druhým nejstarším mistrem světa. Následně dostál svým slovům a na tiskovou konferenci přišel jen v ručníku. Média tehdy v nadsázce uváděla, že dodržel to, co řekl, ale že by si měl příště pořádně rozmyslet, než bude zase něco slibovat.