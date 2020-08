Draci Brno dále vítězí, Arrows přerušili sérii porážek a Tempo má stále naději

Draci Brno nenechali ani ve druhém utkání s Eagles Praha nikoho na pochybách, že momentálně disponují v nadstavbě nejlepší formou a získali svou devátou výhru. Přitom úvod zápasu vyšel lépe domácím, kteří se dostali do vedení 2:0. Poté však startující nadhazovač Eagles Petr Vojta začal bojovat se strike zónou a pomohl Drakům vrátit se pěti doběhy ve 3. směně do zápasu. Od té doby už vedoucí tým tabulky jasně dominoval a zápas nakonec skončil rozdílovým výsledkem 15:3 po 7. směně. „Začátek byl nervózní, Eagles na nás vlítli, ale pak jsme začali pálit my a vydrželo nám to až do konce," pochvaluje si Arnošt Dubový, vnější polař Draků.

V útočnou přestřelku se proměnil zápas mezi Kotlářkou Praha a Arrows Ostrava. V utkání padlo celkem 5 homerunů a dohromady 28 hitů. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou a díky lepší koncovce si nakonec výhru 10:8 připisuje obhájce titulu. Kotlářka nedokázala několikrát proměnit plné mety v zisk více bodů, a naopak jí pak úplně nevyšlo střídání nadhozu po 5. inningu, kdy mladého Vojtěcha Vlacha postupně nahradili Daniel Vavruša, Josef Cihlář a Jan Komorous. Martin Kubovčík i Matěj Satoria zvládli tuto úlohu lépe a pomohli tak svému týmu přerušit sérii porážek. Kotlářka stále drží 2. místo, Arrows jsou třetí.

Tempo Praha dokázalo ve druhém utkání porazit Hrochy Brno 7:1. Oba týmy jsou na tom nyní s poměrem výher a proher stejně, spolu s Eagles Praha seřazeny na 4.-6. místě. Boj o semifinále tak bude i nadále velmi dramatický. Pražané rozhodli o výhře čtyřmi body ve 3. inningu a pak měli zápas pod kontrolou. Hroši snížili až v poslední hře. Oba startující nadhazovači, domácí Tomáš Zachoval a hostující Jake Rabinowitz odházeli celý zápas. Rabinowitz přidal ještě tři dobré odpaly, čtyři hity odpálil Marek Minařík.

Série pokračují v neděli, kdy se začíná v Brně na Městském baseballovém stadionu i v Praze Libuši a na Markétě ve 14:00.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Eagles Praha - Draci Brno 2:15 Hroši Brno - Tempo Praha 1:7 Kotlářka Praha - Arrows Ostrava 8:10