Jaké je sportovat v roušce? Po pár minutách lapete po dechu

Dýchat se musí, při sportu má tělo navíc vyšší požadavky. Při rychlejším pohybu pak ještě větší. „Myslím, že se to dá vydržet maximálně deset minut, pak už to je o zdraví. Rouška je vlhká, pokud by někdo chtěl trénovat delší dobu, není zvyklý na pohyb, tak podle mě zkolabuje," řekl po testu s rouškou reportér Sport.cz Libor Kalous.

Roušky? Nepřijdeme. Takové jsou reakce některých klientů fitness center a gymů.

„Je to strašný, to se nedá udýchat, každý ví, že ke sportu patří přísun kyslíku a bez něho to je těžký. Chvílemi motání hlavy, co si budeme povídat, bez vzduchu to nejde. Myslím, že nechat ve sportu roušky, je špatný rozhodnutí. Tady jde o zdraví," říká fitness trenér Josef Sekal z Hit Fitness Flora.

Více se dozvíte ve videu...