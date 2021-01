Sahají po vysněných stupních! Teď Češi konečně přestoupí z auta do autobusu

Co je tím krůčkem, který vám ještě chyběl na stupně vítězů?

Měl jsem přes léto problémy v podobě opakovaného výhřezu plotýnky, pak zraněné levé koleno a covid. Sice s lehkým průběhem, ale dva měsíce před startem sezony je na prd, když musíte zase začínat odznova. Příprava tak nebyla ideální, kvůli tomu máme starty o nějakých pět deset setin horší než vloni, což je ta ztráta na nejlepší.

Dá se to během sezony dohnat?

Jak jsou závody v sobotu a neděli, druhý den se cítím víc rozsekaný, není z čeho brát. Ale snažíme se na tom s trenérem a fyzioterapeuty pracovat, abychom na tom byli nejlépe v půlce února na mistrovství světa. I tak byla první půlka sezony úspěšná.

Na startu sezony v Lotyšsku měli bobisté obavy, jak zimu ovlivní koronavirus.

Závody v Siguldě byly v tomhle směru zkušební, v Rakousku už měli organizátoři vše pod kontrolou a vychytané. Také jsme byli za čtrnáct dnů na šesti testech, nosní dírky máme pořádně vyčištěné… Když měl někdo pozitivní antigenní test, musel na PCR, který rozhodl. V Rakousku měl francouzský bob pozitivního brzdaře, tak jeli domů všichni.

Vy během sezony střídáte ve dvojbobu tři brzdaře, podle čeho se rozhodujete?

To je na trenérovi, já mu maximálně řeknu své připomínky. Jezdíval jsem s Kubou Noskem, který na tom byl fyzicky nejlíp, ale v létě ho na mistrovství republiky porazil Dominik Suchý. Tak jsme si řekli, že to zkusíme prostřídat, zvlášť když se jezdily teď čtyři závody na jedné dráze. Máme dobré porovnání. A fyzicky se zvedl i Honza Šindelář, což je pro nás výborné. Kluci jsou vyrovnaní, to je příslib i pro čtyřboby.

Jistě už se těšíte, až se opožděně kvůli omezením rozjede sezona i pro ně.

Těším, je to královská disciplína. Jen jsem zvědav, jak bude fungovat organizace, v Německu měli už před sezonou dost přísná pravidla, teď tam na čtyřboby bude trénovat ještě víc lidí.

Ve čtyřbobu jste toho moc nenatrénovali, je to velký skok z dvojbobu?

Pojedeme po hodně dlouhé době. Rozdíl to je asi jako mezi autem a autobusem. Musíte počítat, že je těžší, rychlejší, v zatáčkách působí větší tlak, každá chyba se víc projeví, je tam větší riziko pádu a já musím dovézt do cíle tři kluky.

Před Vánoci jste mluvil o tom, že nesmíte moc přibrat. To byla nadsázka?

Ani ne, máme limit 630 kilogramů pro posádku s bobem. Bez něj to vychází zhruba 105 kilo na jednoho a máme každý běžně přes metrák, k tomu boty, dres a helma, která váží kilo a půl. Budeme na hraně, bob už se odlehčit nedá, shazovat můžeme jen na sobě.

Takže hrozí shazování, jaké známe u boxerů či judistů?

To snad ne, nemusíme shazovat v igelitových soupravách. Maximálně si řekneme, že musíme ráno povinně na záchod a žádnou snídani. Ale první trénink máme v úterý, půjdeme na váhu a do závodu máme ještě čas to dohnat.