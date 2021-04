Moderní pětibojařka Roubíčková v Sofii poprvé absolvuje finále Světového poháru

00:02

Mistrovství Evropy ve vzpírání v Moskvě: Muži: Do 81 kg - dvojboj: 1. Pizzolato (It.) 370 kg (trh 164 + nadhoz 206), 2. Nasar (Bulh.) 369 (163+206), 3. Suharevs (Lot.) 347 (157+190). Ženy: Do 71 kg - dvojboj: 1. Godleyová (Brit.) 227 (98+129), 2. Duranteová (It.) 219 (97+122), 3. Olaruová (Rum.) 218 (98+120), ...23. Hertlová (ČR) 186 (82+104).