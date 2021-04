Moderní pětibojařka Novotná postoupila v Sofii do finále závodu SP

Moderní pětibojařka Veronika Novotná postoupila i ve druhém závodu Světového poháru v Sofii do finále. V bulharské metropoli, kde minulý týden prošla mezi elitu poprvé v kariéře, uspěla v dnešní studené a větrné kvalifikaci. Anna Roubíčková naopak na svůj postup z předchozího závodu navázat nedokázala a do sobotního finále neprošla ani Barbora Rajnoch.

Juniorka Novotná si lehce aktivní bilancí v šermu zajistila solidní bodový základ, v plavání byla oproti minulému závodu o více než dvě vteřiny pomalejší. Do kombinované disciplíny vybíhala dvacetiletá Češka na hranici přímého postupu na průběžném jedenáctém místě ve skupině. Ani pátý nejrychlejší čas však na nejlepší desítku nestačil a Novotná čekala, jak kvalifikaci dokončí všechny závodnice.

"Verča šla pátý závod za 23 dní, takovou zátěž nikdy nezažila," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jakub Kučera. "Moc sil do finále neušetřila. Ale už jen to, že ze tří závodů Světového poháru letos dvakrát postoupila do finále, je dobrý výsledek. Je tam vidět posun," pochválil svou svěřenkyni.

Únava byla znát i na Roubíčková a Rajnoch, která uspěla v úvodním SP v Budapešti. "I na nich bylo vidět, že měly v poslední době těžký závodní program a že už je toho na ně hodně," konstatoval Kučera.

V pátek je v Sofii na programu kvalifikace mužů. České barvy budou hájit Jan Kuf, Marek Grycz, Martin Bilko a Ondřej Svěchota.