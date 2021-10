Když Češka bojuje proti světu. Ženská jemnost proti brutální hmotě

Doma nemá konkurenci a patří do nejlepší světové desítky. Kulturistka Margita Zámolová to potvrdila na nedávné Olympii, nejprestižnější soutěži světa, kde obsadila deváté místo. V královské kategorii bodybuilding. Bojovala se soupeřkami i rozhodčími. Razí totiž heslo, že žena musí vypadat jako žena, i když má větší svaly. A tento trend ne všichni vyznávají. Více už v našem videu.

„Závodnice, které se umístily na prvních pěti místech měly formu skvělou, až moc. Ale o ženskosti se tam mluvit moc nedá," popisuje rodačka ze slovenského Komárna.

„Polovina rozhodčích si přeje příklon k větší ženskosti, druhá půlka zůstává u klasiky. V Americe i ve světě zatím většinou vyhrává větší brutalita, větší masa, to se asi úplně nepřekoná. Je to taková přetlačovaná. Ale myslím, že ta jemnost musí časem prorazit na přední místa," doufá manžel, trenér a také mezinárodní rozhodčí František Zámola.

Kulturistka Margita Zámolová a její soupeřky na Ms. Olympia 2021

Marcel Dietrich

S devátým místem je spokojená, příští rok by ale chtěla ještě výš. Do TOP 5. Proto žádný velký odpočinek, žádné úlevy, pokračuje se dál. „Úplný odpočinek nehrozí. Cvičit musím dál, dietu musím držet dál," vysvětluje padesátiletá závodnice.

Olympií navíc sezona ještě končit nemusí. Margita Zámolová přemýšlí o tom, že by se v listopadu zúčastnila závodů v Rumunsku a Španělsku a zkusila by se z nich s předstihem kvalifikovat na Olympii 2022. „Kdyby se to povedlo hned teď, bylo by to nejlepší. Měla bych pak mnohem víc času na přípravu."

„Je potřeba soutěžit a soutěžit. Zapsat se u rozhodčích a přesvědčit je, že i s jemnějším ženským tělem se dá udělat dobrý výsledek a zapůsobit," doplňuje František Zámola.