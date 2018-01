Novák je směrem k ZOH spokojený. Evropská mise byla úspěšná, Sáblíková už trénuje

Nikola Zdráhalová po pátečním sedmém místě na patnáctistovce přidala o víkendu desátá místa na třech kilometrech a v závodě s hromadným startem. Jak jste s jejími výkony spokojený?

Určitě to je úspěch a pro jednadvacetiletou závodnici velké povzbuzení před olympiádou.

V závodě s hromadným startem přitom sahala po bronzu. Co k němu chybělo?

My jsme se rozhodli pro taktiku, že nepůjde do tří bodovaných spurtů v průběhu závodu, ale zaútočí na medaili až v závěru. Kdyby šla do spurtů, v nichž je často strkanice, jednak by riskovala, ale sbírala by jen bodíky, od pěti za první místo a níž. Nechala by tam hodně sil a pak skončila třeba šestá. To jsme nechtěli. Prostě jsme vsadili na finiš, kde je za první místo šedesát, za druhé čtyřicet a za třetí dvacet bodů, takže pořád berete víc bodů než ten, kdo vyhraje tři spurty a má jich patnáct.

Nikola projela cílem pátá, ke třetímu místu chyběl opravdu kousíček. Jenže od čtvrtého místa se pak v konečném hodnocení řadí závodnice, které mají body ze spurtů. Nikola neměla žádný a skončila jako první nebodující desátá a Natálie Kerschbaummayr dvanáctá, což je také dobré. Nevyšlo to podle představ, ale obě získaly cennou zkušenost. Nikola potřebuje trošku takticky vyzrát, ale má na to, aby bojovala o přední umístění.

Když přidáte páteční bronz Karolíny Erbanové na pětistovce, považujete šampionát v Kolomně za úspěšný?

Musíme vzít v úvahu, že tu nebyla pětinásobná mistryně Evropy Martina Sáblíková. Šampionát se jel také v novém formátu, ne jako víceboj, ale na jednotlivých tratích, takže to byla úspěšná mise.

Tým žen byl pátý, což vypadá dobře, ale ve skutečnosti poslední...

Já beru to páté místo, protože se sem musel kvalifikovat ze Světových pohárů, tam jezdí deset až dvanáct týmů. Nevím proč tu pak startuje jen pět družstev. Bez Martiny jsme moc šancí neměli. Trojice Zdráhalová, Kerschbaummayr, Eliška Dřímalová není tak silná, a hlavně jí chybějí zkušenosti a vůdčí typ.

Erbanová nakonec nestartovala na kilometrové trati, kde měla také medailové ambice. Její zdravotní stav se zhoršil?

Po dojetí pětistovky na ní bylo vidět, že ztratila hodně sil. Horečka jí je sebrala, přesto jela a získala medaili. I tak byla zklamaná, chtěla lepší. Kdyby byla fit, mohla myslet na zlato, podle časů by na něj měla. V pátek na tom nebyla dobře a v sobotu dopoledne mi řekla, že má znovu teplotu. Nechtěli jsme riskovat, raději jsem ji odhlásil. Nikdo neví přesně, co jí je. Věřím, že se z toho brzy dostane a bude se dál připravovat směrem k olympiádě.

Když teď uděláte předolympijskou rekapitulaci...

Začnu Martinou, která má vyjetou účast na pět a tři kilometry, na patnáctistovce a je náhradnicí na kilometr. K tomu ji mohu nahlásit jako náhradnici i na závod s hromadným startem. Karolína je jasná na pětistovce a kilometru. Nikola je náhradnicí na pětistovce a pětce, startovat může na kilometru, patnáctistovce, trojce a v závodě s hromadným startem. To vše vyjela v kvalifikacích. Tyto tři závodnice do Pchjongčchangu pojedou. Samozřejmě až na místě a podle aktuální situace rozhodneme, kdo co opravdu pojede. Škoda, že Natálie nemá splněný limit, minimálně jako náhradnice by se tam mohla hodit.

Máte informace, jaký je aktuální zdravotní stav Martiny Sáblíkové?

V neděli mi telefonovala, že už je v Collalbu a trénink zahájila jízdou na kole. Jak ji znám, v tamních horských terénech si dala do těla. Úplně top se ještě necítí, ale podle lékařů by měly potíže se zády ustupovat. Dělá všechno proto, aby v Pchjongčchangu jela o medaile. Do našich plánů trochu nevhodně zasahuje závod Světového poháru v Erfurtu, který je kvalifikací na březnové mistrovství světa. Musíme pořádně prostudovat reglement, kdo a za jakých podmínek má na šampionátu jistou účast. Budeme se rozhodovat podle aktuálního zdravotního stavu. Věřím, že zdraví už vydrží a dokážeme připravit Martinu tak, aby znovu bojovala o olympijské medaile.