Rychlobruslařská hvězda nepojede do Pchjongčchangu! Podle médií zasáhl MOV

Hvězda rychlobruslení na krátké dráze Viktor An je podle agentury TASS jedním z ruských sportovců, kterým komise Mezinárodního olympijského výboru nepovolila start na hrách v Pchjongčchangu. Šestinásobný olympijský vítěz se tak nebude moci představit v rodné Jižní Koreji, pro kterou v Turíně 2006 ještě pod jménem An Hjon-so získal tři zlaté medaile.

Ruský tým kvůli dopingovým podvodům na minulých hrách v Soči do Koreje nesmí, "čistí" ruští sportovci však mohou bojovat o olympijské medaile jako nezávislí. Komise MOV zabývající se pozváním jednotlivých sportovců zúžila v minulém týdnu původní ruský seznam z 500 lidí na 389, jména vyřazených ale neuvedla.

An přešel do ruské reprezentace poté, co se nedostal do korejského týmu pro ZOH 2010 ve Vancouveru. Jeho jméno je podle médií obsaženo v takzvané McLarenově zprávě, která přinesla informace o systematickém dopingu v Rusku.

Vedle dvaatřicetiletého Ana nemohou na únorových hrách startovat ani jeho reprezentační kolegové Vladimir Grigorjev a Denis Ajrapeťan. Grigorjev byl v Soči členem vítězné ruské štafety, na ME získal pět zlatých medailí.

Informaci o jejich vyřazení z her přinesla média právě v den, kdy Arbitrážní soud pro sport (CAS) začal ve Švýcarsku projednávat případy 39 ruských sportovců, kteří dostali kvůli dopingovým podvodům v Soči 2014 doživotní zákaz startu na olympijských hrách. Slyšení v Ženevě potrvají do víkendu a v příštím týdnu by měly být zveřejněny konečné verdikty jednotlivých případů.

Ruský sportovní právník Michail Prokopec uvedl, že právě kvůli současné vytíženosti už CAS nestihne Anovo případné odvolání projednat. "Tihle sportovci už o svých trestech nějakou dobu věděli a mají naději, že jejich odvolání uspěje. Viktor An se to dozvěděl dneska a má tudíž jistotu, že o olympiádu přijde," řekl.