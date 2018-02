Přivolali pikantní premiéru. Česká letecká esa si půjdou po krku

Drží při sobě, ale na trati už bojují s časem každý sám za sebe. Minulý týden v Praze na tiskové konferenci před sezónou vtipkovali, že ještě nikdy nezažili vzájemný vyřazovací duel. Přivolali osud... Stačilo říci, premiéra je tady hned na startu nové sezóny!

"Spokojení s výsledkem kvalifikace moc být nemůžeme. Trať je v Abú Zabí velmi rychlá a je tady snadné překročit maximální povolenou hranici přetížení 12 G, což se nám v tréninku opakovaně stalo a rozhodně jsme nebyli jediní. Kvalifikační lety tak byly možná až moc konzervativní a tím pádem byl čas pomalejší," líčí po doletu Martin Šonka. "Navíc i přes veškeré snahy máme stále značný váhový hendikep a s tím je těžké pomýšlet na traťové rekordy. Musíme vymyslet, co s tím budeme dělat, protože jde o jednu z klíčových věcí v air race vůbec."

Nelze příliš vnímat, proti komu zrovna letíte

Kvalifikaci vyhrál Němec Dolderer, na jehož čas zdaleka nikdo nestačil. Na Šonku naletěl více než sekundu a půl. "No Matthias uletěl pěkně, musíme se podívat, jak to udělal... Ne, teď ale vážně, čeká nás s týmem analýza a určitě najdeme cestu, jak čas vylepšit. Na Petra to určitě bude potřeba. Nedávno jsme se oba shodli, že nelze příliš vnímat, proti komu zrovna letíte a musíte se soustředit na svůj výkon. Cokoliv jiného je špatně a v trati vám to nepomůže. Je to ale škoda pro české fanoušky. Nicméně ať už postoupí kdokoliv, pořád existuje možnost pro druhého, že se dostane dál jako nejrychlejší z poražených," poukazuje Šonka.

Jeho soupeř odletěl do Perského zálivu s jasným cílem. „Chceme být vpředu. Po celou sezónu budeme mířit na pódiová umístění. I kdybychom na ně ani jednou nedosáhli, náš cíl se nezmění. Nemáme důvod se kohokoliv bát," říká Petr Kopfstein, který už jednou na pódium v Abú Zabí vystoupil - v roce 2015 obsadil v nižší kategorii Challenger druhé místo.