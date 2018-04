To je úspěch! Kellnerová zajistila týmu Prague Lions výhru v prestižní skokanské soutěži

"Je to úplně úžasné. Nemohu říci, že to nikdo nečekal, ale skončit na pódiu a ještě k tomu vyhrát, to je něco naprosto neuvěřitelného," řekla v tiskové zprávě jednadvacetiletá Kellnerová, která triumfovala ve dvojici s Nizozemcem Gercem Schröderem.

Lions na Floridě zvítězili před Valkenswaard United, v průběžném pořadí po dvou závodech je pořadí opačné. Finále prestižního skokanského seriálu uvidí od 13. do 16. prosince pražská O2 arena.

V úvodním závodu v Mexiku skončil pražský celek devátý. Další zastávkou Global Champions League bude od 20. do 22. dubna Šanghaj, kde Kellnerovou v týmu doplní další Čech Aleš Opatrný a Belgičan Niels Bruynseels.