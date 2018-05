Basketbalový reprezentant Auda si prodlouží sezónu v Itálii

Basketbalový reprezentant Patrik Auda dohraje sezónu v Itálii a s týmem z Avellina zabojuje o titul. Polské angažmá v klubu Rosa Radom mu skončilo vyřazením ve čtvrtfinále play off, před zápasy s reprezentací v kvalifikaci o mistrovství světa teď získá nové zkušenosti v italské lize. Zasáhnout by mohl už do středečního závěrečného kola základní části Serie A.