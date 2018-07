Šampiónka v slzách. Nebyla jsem u důležitého okamžiku života mé dcery, pláče Serena

Rodina je pro ní vším. I když by ráda dosáhla na vyrovnání rekordních 24 grandslamových zářezů legendární Margaret Courtové, tenis už není tou nejdůležitější věcí v Serenině životě. Šestatřicetiletá tenistka totiž spolu s manželem Alexisem Ohanianem vychovávají svého prvního potomka, který přišel na svět 1. září loňského roku.

„Málem jsem při porodu zemřela. Silně jsem krvácela, opravdu jsem se bála o život svůj i našeho dítěte," přiznala před časem vážné komplikace, které narození dcery provázely, Serena.

A jak americká superstar přiznává, priority se teď upínají právě k dceři. Právě kvůli ní už Serena nechce absolvovat tolik turnajů jako v minulosti. Čas chce trávit se svojí rodinou. Ani to však nezbránilo tomu, aby přišla o důležitý okamžik v životě každého rodiče.

"Moje dcerka udělala své první krůčky. A já jsem u toho nebyla, protože jsem měla trénink. Mám slzy v očích," psala na sociálních sítích bývalá světová jednička.

She took her first steps... I was training and missed it. I cried.