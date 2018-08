Syn slavného Čecha šplhá vzhůru. Dokáže mladý supertalent svého otce překonat?

V lednu ovládl juniorské Australian Open a od té chvíle se snaží zvládnout nejnáročnější výzvu, které můžete v tenisu čelit. Přechod mezi dospělé. Američan Sebastian Korda dokráčel na posledních dvou turnajích úrovně futures až do finále. Může jednou napodobit svého slavného otce Petra?

Přesně po dvaceti letech se v Melbourne mezi grandslamovými šampióny objevilo jméno Korda. V roce 1998 vyřídil ve finále Australian Open Petr Korda Chilana Riose a stal se světovou dvojkou. Letos v lednu se grandslamovým šampiónem melbournské juniorky stal jeho osmnáctiletý syn a svěřenec Sebastian.

Ten se narodil na Floridě a jeho parametry se zdají pro tenis optimální. V osmnácti letech už přerostl otce a měří 193 centimetrů. Podobní jsou si nejen vizáží, ale i herním stylem. „Oba trefujeme balon hodně brzy, v tom se hodně podobáme. Jsem agresivní hráč, využívám servis a snažím se zabíjet míče." Pro dnešní tenis, kterému dominuje agresivita, jistě dobré zprávy.

V loňské sezóně Sebastian debutoval na challengerové úrovni. V americké Sarasotě proti Slovinci Rolovi uhrál tři hry. Letos si připsal první start i na okruhu ATP. Na turnaji kategorie 250 v New Yorku startoval na divokou kartu a do prvního kola vyfasoval Francise Tiafoea, který se představil loni v pražské O2 Areně během Laver Cupu. Přesto velký outsider dokázal aktuální světové osmatřicítce sebrat úvodní sadu.

Přechod z juniorky mezi dospělé obvykle začíná na turnajích nejnižší kategorie čili Futures a Korda se na nich začíná prosazovat. V červenci dokráčel do semifinále a na posledních dvou turnajích ve státě Illinois si dokonce zahrál duel o titul. Neúspěšně. Přesto se ve světovém žebříčku posunul o více než 200 míst a v pondělním vydání mu patřila 629. příčka.

Všechny tři úspěšné podniky se konaly na tvrdém povrchu, i to je to příslib do budoucna, protože jako svůj nejoblíbenější povrch uvádí antuku.

Korda se letos představil také na několika challengerech. Samozřejmě díky divokým kartám, které mu pořadatelé budou jistě udělovat i nadále. Slavné jméno prostě táhne a mladá naděje s přezdívkou Sebi se netají velkými ambicemi. „Chci být tím nejlepším tenistou, jakým se mohu stát. Chci se bavit sportem a taky mít o nějaký ten grandslam víc než táta." Americká sebedůvěra je zkrátka cítit.

Pro Kordu mladšího přichází klíčové roky tenisové kariéry. Tenis se neustále vyvíjí a jedním z důležitých předpokladů je výška. Vždyť ze současné světové top ten neměří nikdo méně než 185 centimetrů. Druhým podstatným faktorem pro úspěch je zdravé sebevědomí, ani to mladému dravci nechybí. Třetím je role otce a trenéra v jedné osobě. V nynější éře superkoučů je tohle ta nejlepší volba.

Podmínky pro úspěšnou kariéru má Sebastian Korda ideální. Dokáže je přetavit ve velký triumf?