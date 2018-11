Otrocká práce sběračů? Nosit ručníky je jejich povinnost. Jde i o hygienu, dráždí fanoušky řecká hvězda

Příliš fanoušků si svým chováním nezískal. Když byl řecký tenista Stefanos Tsitsipas na turnaji ve švýcarské Basileji podroben za hrubé chování k malé sběračce kritice fanoušků, omluvil se. Na nedávno skončeném klání Next gen Finals pro nejlepší hráče sezony do 21 let, kde se testovalo nové pravidlo týkající se právě práce sběračů, se však do malých dívek a chlapců pustil znovu.

Ten moment rozpoutal pořádné vášně. Přízrak letošní sezony Stefanos Tsitsipas se o něj postaral na turnaji v Basileji v zápase s Danillem Medveděvem, kdy vztekle reagoval na mladou sběračku, které se dostatečně rychle nedařilo sundat obal z Řekovy rakety.

Nebyl však zdaleka jediný. Už před ním se "blýskli" nevybíravým chováním k sběračům například Fernando Verdasco, Aryna Sabalenková či v minulosti Novak Djokovič.

Reakce tenisových fanoušků, ale i odborníků na sebe nenechaly dlouho čekat. "Je třeba, aby byly nejen v tenise nastaveny určité standardy chování založené na vzájemném respektu. Ten musí směřovat i k holkám a klukům, kteří sbírají míčky," říkal například Roger Federer.

VIDEO: Tsitsipas neudržel nervy

Daleko ostřejší rétoriku zvolila současná kapitánka britského fedcupového týmu Anne Keothavongová. "Je mi úplně jedno, jak dobrý či špatný tenista jste, ale tohle chování musí okamžitě skončit."

S jasným návrhem na změnu pak přišla matka Andyho Murrayho Judy. "Co takhle, kdyby si tenisté nosili svůj vlastní ručník?" psala nedávno na sociálních sítích.

A tak se i stalo. Myšlenky se chytli pořadatelé "juniorského Turnaje mistrů". Už v jeho premiérovém roce se na něm zkoušela některá nová pravidla (sety do čtyř gamů, zrušení výhod, časový limit atd.).

V tom letošním tak hráčům premiérově nenosili ručníky sběrači. Ten byl připevněn na zadní stěně za základní čarou a tenisté si pro něj chodili sami.

Ručník musí být hned k dispozici, tvrdí Tsitsipas

To se však Tsitsipasovi vůbec nelíbí. "To je přece jejich práce, nosit nám ručník a podávat míče. Tohle se mi vůbec nelíbí. Musím pořád pro ručník pospíchat, abych stihl časový limit. Mám v mysli to, abych neporušil limit, místo toho abych se soustředil na tenis," pokračuje dvacetiletý Řek.

Návrh na zrušení "otrocké práce", jak bylo podávání ručníků nazváno, vyplynul z několika incidentů. O jeden z posledních se postaral nedávno Fernando Verdasco, který dle mnohých ponižujícím způsobem křičel na sběrače, který podle něj nereagoval dostatečně svižně.

"My hrajeme tenis na nejvyšší úrovni. Musíme mít ručníky kdykoliv k dispozici. Nemůžeme se starat o takové detaily, to musí být automatické," trvá si na svém Tsitsipas.

VIDEO: Verdasco a jeho incident se sběračem

Reakce účastníků Next Gen Finals na nově testované pravidlo s ručníky se různí. Na stranu Tsitsipase se postavil americký talent Frances Tiafoe, s novým nápadem naopak souhlasí ruská hvězdička Andrej Rublev.

Patnáctý hráč světa navíc upozorňuje i na další problém - hygienu. Ručníky visící na stěnách totiž podle jeho názoru můžou způsobit to, že hráč si při výměně stran zapomene ten svůj vzít a ten pak použije jeho soupeř. To by se dle jeho názoru mohlo vyřešit jmenovkami, které by případné záměně zabránily.

S tím, aby dívky a kluci už nepodávali hráčům ručníky, souhlasí i prezident ATP Chris Kermode. "Nikdy se mi to nelíbilo. Připadají mi jako sluhové hráčů. A to není dobré."