Nic mi neupadlo, nic mě nebolí. Jen jsem potřebovala odpočinek, říká Kvitová

Takže žádné problémy, nic vážného?

Přišla jsem po svých... Neupadlo mi nic, nic mě nebolí. Řekla jsem to asi trošku s nadsázkou po finále. Měla jsem toho na začátku roku hodně. Je pravda, že teď mi chodí zprávy od lidí, které jsem neviděla třeba deset let... To je zase na druhou stranu hezké, ale obavy jsou neopodstatněné.

Lékaře jste přesto navštívila?

Byla jsem u profesora Koláře, ale byla to spíš ‚garanční' prohlídka. Nějaké narovnávání v zádech, spíš jsem potřebovala pár dnů odpočinek. Zdravotní problém nemám! (směje se)

Petra Kvitová na returnu

Ahmed Jadallah, Reuters

Na americké betony jste přichystaná?

Poprvé jsem trénovala až dnes. Pár dnů bez tenisu mi prospělo, ale už zase budu v plné polní a v neděli odlétám do Indian Wells.

Co jste stihla v těch dnech bez tréninku?

Byla jsem v divadle na Lady Oskar s paní Paulovou. Bylo to výborné, sranda, předtím jsem viděla muzikál Muž se železnou maskou, ale to už jsou tak čtyři měsíce. Ráda bych chodila častěji, docela mě to baví. Mám radši muzikály, komedie, obecně lehčí věci.

Zklamaná Petra Kvitová ve finále turnaje v Dubaji na titul nedosáhla.

Ahmed Jadallah, Reuters

Čekala jste tak dobrý vstup do sezony?

Vím, že to umím... Někdy to umím, někdy to úplně nejde. Ale nečekala jsem takový začátek roku a finále grandslamu. Nedělám z toho ale žádnou vědu, jede se zase dál, nejsem v euforii. Hraju tenis, ten mě baví, ať se děje, co se děje. Ty dva měsíce byly náročné po všech stránkách. Teď mám před sebou velké turnaje v Americe a uvidím, jak to půjde.

Nějaké představy o svých výkonech jste ale měla, ne?

Vracela jsem se hlavně s úmyslem, že nechci jen hrát, ale soupeřit s těmi nejlepšími a porážet je, což už jsem dokázala i předtím. Ale že bych měla být ve finále v Melbourne, to ne. Nemám úplně sebevědomé řeči, nejsem ani takový člověk. Je to pudová záležitost, jak říká můj bratranec.