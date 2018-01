Karolína Plíšková je v semifinále v Brisbane, Siniaková zase v Šen-čenu

"Bylo to velmi těžké. Ona hrála dva sety vynikající tenis. Hodně riskovala a agresivní hrou odzadu mi nedávala čas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Ve druhém setu jsem to vybojovala a ve třetím už byla lepší," řekla Plíšková na kurtu.

Plíšková si prohrála servis v prvním dlouhém gamu utkání a v úvodní sadě se při podání soupeřky nedokázala prosadit. I ve druhém setu jako první neudržela podání, ale srovnala na 3:3. Za stavu 4:5 se při svém servisu ocitla po dvojchybě dva míče od vyřazení, game ale i díky esu uhájila a po něm přidala další čtyři.

Rozhodující set už svěřenkyně Tomáše Krupy kontrolovala. Stá hráčka žebříčku Kanepiová, která hrála se zatejpovaným ramenem a obvázaným stehenním svalem, postupně fyzicky odpadala. Plíšková celkem nasázela patnáct es a proměnila druhý mečbol.

V boji o finále narazí Plíšková na světovou šestku Svitolinovou. S Ukrajinkou má bilanci 5:1 a loni ji porazila ve stejné fázi turnaje v Brisbane, ale pak s ní prohrála na římské antuce. "Bude to další těžký zápas a úplně jiný tenis než s Kanepiovou. Musím být připravena," uvedla pětadvacetiletá Plíšková.

Siniakovou v semifinále vyzve Šarapovovou

Jednadvacetiletá Siniaková skvěle podávala, nastřílela Kristýně Plíškové osm es a nenabídla jí ani jediný brejkbol. Zápas proti soupeřce starší o čtyři roky ukončila po 63 minutách čistou hrou.

V pátek rodačka z Hradce Králové nastoupí proti Šarapovové, která byla jejím idolem. S vítězkou pěti grandslamů si zahraje poprvé. Druhé semifinále obstarají Rumunky Simona Halepová a Irina-Camelia Beguová.

Siniaková má navíc v Šen-čenu šanci získat double, ve čtyřhře je společně s Barborou Krejčíkovou také v semifinále

Strýcová musí čekat

Barbora Strýcová si musí na čtvrtfinálový zápas na tenisovém turnaji v Aucklandu počkat neplánovaně další den. Kvůli vytrvalému dešti se dnes na kurt se soupeřkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nedostala, odložen byl na Novém Zélandu celý program.

Podle nového rozpisu by Strýcová k utkání proti Sie Šu-wej měla nastoupit v pátek v 10:00 hodin tamního času, tedy dnes ve 22:00 SEČ. Pokud zvítězí, hrála by následně i semifinále.