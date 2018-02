Je zpátky v posilovně, Djokovič se chce po operaci lokte brzy vrátit na kurty

Chce zpátky na kurty, co nejrychleji to půjde. Novak Djokovič se před pár dny podrobil menšímu lékařskému zákroku na pravém lokti, se kterým měl dlouhodobé problémy, a teď už je zase zpátky v posilovně. „Těším se, že se mnou budete sdílet, jak pokračuji v rehabilitaci,“ napsal na sociální sítě dvanáctinásobný grandslamový vítěz.

S pravým loktem měl Novak Djokovič problémy dlouho. Loni v létě kvůli němu ukončil předčasně sezónu a doufal, že stihne tu novou. Povedlo se, avšak bolesti se vrátily. Před Australian Open dvanáctinásobný grandslamový vítěz hlásil, že se cítí skvěle, během zápasů se ale zranění obnovilo. V osmifinále bylo očividné, že ho loket opět trápí a zápas s talentovaným Korejcem Čong Hjonem prohrál.

Třicetiletý srbský tenista poté absolvoval několik dalších vyšetření, a nakonec se rozhodl pro menší lékařský zákrok, který by měl jeho potíže vyřešit. „Dlužím vám napsat nějaké zprávy ohledně mého zranění,“ uvedl minulý týden na sociálních sítích Djokovič. „Během posledních dvou let jsem kvůli němu navštívil mnoho lékařů. Slyšel jsem mnoho názorů, mnoho diagnóz a mnoho návrhů na léčbu. Nebylo snadné vybrat, pro co se mám rozhodnout.“

„Loni jsem kvůli tomu půl roku vynechal, ale bohužel jsem pořád cítil bolest. S týmem jsem se domluvil, že po Australian Open budeme řešit co dál a rozhodl jsem se pro menší operaci,“ vysvětlovala bývalá světová jednička. Dlouho ale Djokovič nezahálel. Pár dní po zákroku se pochlubil videem, na němž ukazuje, jak rehabilituje v posilovně.

„Děkuji všem za podporu, které se mi od vás dostalo poté, co jsem oznámil, že jsem byl na operaci. Těším se, že se mnou budete sdílet, jak pokračuji v rehabilitaci,“ napsal dál. Kdy přesně se vrátí na kurty, zatím není jasné. Podle webu tennisworldusa.org má v plánu stihnout začátek antukové sezóny, podle jiného tenisového webu lobandsmash.com by ale měla jeho rekonvalescence trvat kratší dobu a mohl by se představit už za měsíc na turnaji v Indian Wells.