Bývalý tenista se pustil do legend. Zkritizoval Federera i Serenu Williamsovou

Roger Federer se stejně jako loni rozhodl, že vynechá antukovou sezónu. Poté, co v lednu vyhrál Australian Open a o měsíc později ovládl turnaj v Rotterdamu, se představil ještě v Indian Wells a Miami. Šestatřicetiletý Švýcar si chce nyní ale odpočinout a nabrat další síly na zbytek roku.

Na kurty by se chtěl vrátit v červnu na trávě v Halle. Mnoho lidí to chápe, avšak najdou se i tací, kteří ho za to kritizují. „Roger Federer je rozhodně nejlepším hráčem všech dob, ale nechová se správně,“ citoval Iona Tiriaca, bývalého rumunského tenistu a ředitele prestižního antukového turnaje v Madridu web blick.ch.

Ion Ţiriac despre Serena Williams: Cu tot respectul, are 36 de ani şi 90 de kilograme https://t.co/pzTtfzIAB2 pic.twitter.com/vXGw63kDiY — TenisATPLive (@TenisATPLive) 5. dubna 2018

„Nemyslím si také, že jeho přístup k tenisu je férový. Vybírá si jen turnaje, na kterých chce hrát,“ dodal s tím, že v jiných sportech by takové jednání nebylo možné. „Představte si, že by Lewis Hamilton vyhrál pětkrát Velkou cenu ve formuli 1 a pak by řekl, že už další závody nepojede, protože se mu nechce,“ vysvětloval Tiriac.

Bývalý vítěz French Open ve čtyřhře se kromě Federera pustil i do Sereny Williamsové. Podle Tiriaca je současný ženský tenis bez osobností a rád by na kurtu viděl i jiné hráčky než Serenu Williamsovou, vítězku třiadvaceti grandslamů. „Při vší úctě k Sereně. Je jí už šestatřicet a těch devadesát kilo váhy. Raději bych viděl hrát někoho jiného,“ uzavřel Tiriac.