Češky se nebojí nikoho. Proti Sereně by to bylo nejvíc, vyhlíží finále Pála

„Jsem rád, že to pořád funguje. Holky vědí, že jen jedna to nevyhraje. Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou jsou velké individuality, ale obě vycházejí týmu vstříc. Žádný boj kvůli tréninkům, musí si navzájem vyhovět a vědí to," těší Petra Pálu, nejúspěšnějšího kapitána v dějinách Fed Cupu.

Listopadové pražské finále s USA bude ale pro jeho hvězdy velkou výzvou. Pokud by do O2 areny navíc přijely sestry Williamsovy, byl by to obrovský tenisový svátek. „Serena je nejlepší hráčka všech dob, takže by to asi nejvíc bylo. Je to ještě jiný kalibr než Šarapovová. Byla by to paráda. I když ale hrát nebudou, tak ten jejich tým je strašně silný. Američanky mají navíc strašně silný debl," ví Pála.

https://www.facebook.com/czechfedcupteam/posts/10157496599239517

O víkendu ve Francii nastoupily se světovou devítkou a vítězkou posledního US Open Stephensovou, třináctkou Keysovou a šestnáctkou Vandewegheovou. Do čtyřhry byla připravená i bývalá parťačka Lucie Šafářové Matteková-Sandsová.

Hrát finále před vlastním publikem ale bylo velkou motivací českých hráček. Pála to s nimi v Praze zažil třikrát a pokaždé byl úspěšný, ostatně finálovou porážku v křesle ještě nemusel překousávat nikdy.

„Bude to pro holky třešnička na dortu za sezónou. Ještě toho mají hrozně moc před sebou, tři grandslamy, spousta tenisu, snad se jim bude dařit i dál. Byl bych taky rád, aby holky hrály Masters, aby čekání na ten Fed Cup nebylo tak dlouhé," řekl Pála. V listopadu se bude nač těšit.