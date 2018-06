Roger a Rafa zase proti sobě? Zatímco jeden se vrací, druhý uvažuje o pauze

Kdy zase uvidíme Rogera Federera a Rafaela Nadala proti sobě hrát? To zatím nikdo netuší. Už to vypadalo, že tihle dva by se brzy mohli potkat na trávě. Jenže zatímco Federer se nyní vrací poté, co vynechal antukovou sezónu, Nadal uvažuje, že si dá během travnaté části sezóny odpočinek. „Rozhodnu se podle toho, jak se budu cítit,“ říká dvaatřicetiletý Španěl.