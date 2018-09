Muž a žena v jedné lodi? Plácnutí i cepování

Hlavní specializací Terezy Fišerové je singlkanoe, na níž získala vloni světové i evropské stříbro. K této kategorii, která si za dva roky v Tokiu odbude olympijskou premiéru, si ale s oblibou přidává i kategorii mixů, která zažívá renezanci.

Už vloni s parťákem Jakubem Jáněm útočila na světové zlato, o které je připravila padesátisekundová penalizace. Letos se na olympijském kanále představí v pozici čerstvých vítězů Světového poháru.

A opět chtějí útočit na medaili, konkurence v této disciplíně není přece jen tak kvalitní jako v zavedenějších kategoriích, teprve před pár dny se rozhodlo, že se skutečně oficiálně pojede o světové medaile.

„Ale konkurence od prvního svěťáku roste. Dřív jsme věděli, že když zajedeme dobrou jízdu, na medaili to stačit bude. Teď už si tím jistí být nemůžeme,“ namítá Fišerová, která už si pomalu zvyká na nástrahy sjíždění divoké vody ve dvou.

„Kuba jezdil spoustu let na mužském deblu a je zvyklý na svého parťáka. Je puntičkář, chce, aby naše jízda dobře vypadala. Trochu mě cepuje, já jsem za to ráda, jen úplně nejsem schopná vždy udělat, co on,“ vypráví.

„Takže když předvedeme dobrou jízdu, za cílem si plácneme a jsme oba spokojeni. Ale někdy jsou tam emoce, taky už mě to i rozhodilo, jak jsem na to nebyla zvyklá. Přece jen když dojedu dolů sama na singlu, nikdo mi neříká, co jsem zkazila,“ usmívá se Fišerová.