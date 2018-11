Plavce čeká MS v Číně, podzimní rekordy budí naději

„Maličko mi přijde, že se výsledky otáčí k lepšímu. Podzimní časy naznačují, že bychom mohli dopadnout relativně dobře," líčil šéf plaveckého svazu Petr Ryška na setkání s novináři před odletem na šampionát. „Jak moc dobře? Chceme finálová umístění, to znamená do osmého místa. Určitě víc než na posledním šampionátu. To by ale snad nemělo být tak těžké, protože tam bylo finále jen jedno," připomněl s lišáckým úsměvem nevyvedené mistrovství v kanadském Windsoru před dvěma lety.

Důvod ke spokojenosti přinesly výkony, kterými se nedávno blýskly jak reprezentační stálice, tak talenty z nastupující generace. Jan Micka před necelými dvěma týdny na Plzeňských sprintech překonal vlastní národní rekordy na kraulařské osmistovce i patnáctistovce, na níž zbořil dosavadní rekord o deset sekund. Čas 14:24,88 min. by přitom na posledních dvou šampionátech v krátkém bazénu (ME v Kodani 2017 a MS ve Windsoru 2016) stačil na bronz.

Tomáš Franta vylepšil rekord na dvoustovce znak, osmnáctiletá kraulařka Barbora Seemanová po parádním představení na mládežnické olympiádě v Buenos Aires (2x zlato a 1x bronz) vylepšila česká maxima na 200 i 400 metrů a znakařka Simona Kubová (dříve Baumrtová) byla vlastnímu rekordu hodně blízko. „A to trénink nebyl směrován k Plzni," upozornil šéftrenér Vlastimír Perna.

Posun děsí, kuchyně láká

Z desetičlenné nominace měl Perna možnost přímo vidět osm závodníků, Barboru Závadovou trénující v Austrálii a Aniku Apostalon, která se připravuje v Los Angeles, sledoval na dálku. „Nominační kritéria byla tvrdá, proto je ve výpravě jen deset plavců. Podle mého názoru je to ale tak akorát," poznamenal zkušený kouč.

Plavci letí do dějiště šampionátu příští čtvrtek, první rozplavby jsou na programu v úterý 11. prosince. Na co se před cestou do Chang-Čou, které leží zhruba 200 km jihozápadně od Šhangaje, hlavně připravují? „Abych zvládla časový posun. Většinou mi to nedělá problém, tak doufám, že to bude platit i tentokrát. V Číně jsem nikdy nebyla, tak jsem obecně zvědavá. Hodně na jídlo. A doufám, že bude po závodech chvilka někam se podívat," poznamenala Seemanová.

„Na aklimatizaci jsem zvědavý, pořídil jsem si i doporučované oranžové brýle. Ale snad letíme dostatečně brzo, abychom se dali dohromady," doplnil Micka, jehož rovněž láká čínská kuchyně. „Zajímá mě, jak se bude lišit od toho, co se vydává za čínu tady. Raději ale ochutnám až po závodech," dodal se smíchem.