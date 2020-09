Teplý skončil na jachtařském mistrovství Evropy dvanáctý

Předloňský mistr světa do 23 let jachtař Ondřej Teplý skončil dvanáctý na evropském šampionátu olympijské třídy Finn. Zlato vybojoval na regatě v polské Gdyni jeho tréninkový partner Maďar Zsombor Berecz.

Jachtaře po celý týden prověřoval silný vítr, který se hodně točil, i občasná bouřka. Až poslední den byl slunečný. Do elitní desítky se nicméně Teplý už neprobojoval.

"Závod byl velmi slušně obsazen, ze světové špičky chybělo jen pár závodníků. Byl to pro mě po strašně dlouhé době první zahraniční velký závod, a tak jsem s výsledkem spokojen," uvedl Teplý v tiskové zprávě.

Berecz, s nímž Teplý trénoval téměř tři měsíce na Mallorce, je prvním maďarským mistrem Evropy v historii. "Je mi 34 let. Po tomto týdnu si připadám na šedesát. Byla to jedna z nejtěžších regat, jaké si v kariéře pamatuji. Každý den se měnil vítr, neustále skákal, situace byla nepřehledná. Bylo to velmi náročné," zhodnotil.

Teplého nyní čeká v půlce září domácí mistrovství na Lipně. "Poslední olympijskou kvalifikací bude až v květnu mistrovství světa v portugalském Portu, tak mám na přípravu dost času," dodal.