Už nejsem ta mladá rozklepaná holka. Horská se zabydluje ve špičce

Na olympiádě v Tokiu se blýskla semifinálovou účastí mezi nejlepšími plavci planety a parádní formu na prsařské dvoustovce si Kristýna Horská přenesla i do podzimu. V Kazani na mistrovství Evropy v krátkém bazénu poplave finále, do něhož prošla dokonce třetím nejlepším časem 2:20,04.

Jak se vám na takový výsledek semifinále dívá?

Postup ze třetího místa ještě vůbec nic neznamená, v pátek to bude úplně jiný závod. Vůbec to nemusí sednout, i když samozřejmě doufám, že mi finále sedne. Je to velká motivace, ale nechci se vázat na fakt, že jdu ze třetího místa, aby mě to náhodou nerozhodilo.

Pocity ze svého semifinále jste měla jistě dobré.

Určitě, musím zaklepat, v prsou se cítím fakt fajn. Poslední padesátku jsem se snažila zrychlit, i když myslím, že tam byly trošku chyby, když jsem zrychlila spíš frekvenčně než silově. V pátek se to budu snažit udělat naopak.

Jen na nástup mladé Rusky Čikunovové už jste nestihla zareagovat.

Dost mě to motivuje, když vidím, že jde přede mě, snažím se, aby mi neujela. Má trochu jinou taktiku, vyloženě pomaleji rozjíždí a všechno tahá druhou stovkou, zatímco já mám první přiměřenou a šlapu do té druhé, abych se neodpárala v první půlce závodu. V tom si myslím, že je moje výhoda, jak plavu polohovky a mám silnější druhou část, tak se to převedu do těch prsou.

Ostatně na polohovce jste sahala po medaili už před čtyřmi lety v Kodani, kdy jste před posledním úsekem byla ještě třetí.

To si samozřejmě pamatuju, Byla bych hrozně ráda, kdybych to zopakovala, ale neskončilo to tak, jako v Kodani.

Cítíte, že jste za ty čtyři roky udělala velký posun?

Připadám si ustálená, na správném místě. Myslím, že jsem se i psychicky strašně posunula, už nejsem ta rozklepaná mladá holka, patřím tu k těm starším. A mám mnohem víc zkušeností. Už když jsem byla v Kodani šestá, pořád se na mě tak nějak zapomínalo, i když jsem udělala úspěch. Teď jsem ráda, že se to konečně zúročuje.

Pátek v Kazani ale budete mít hodně nabitý, mezi finále prsou a semifinále dvoustovky polohově máte necelou půl hodinu?

Jsem ráda, že prsa jsou před tou polohovkou. Sice to bude takový oříšek, ale priorita je určitě finále, první závod, na který se musím soustředit. A až ho doplavu, můžu ho hodit za hlavu a soustředit se na semifinále polohovky, samozřejmě se tam musím nejprve dostat.