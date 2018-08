ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: UEFA si sudí chrání. Vtipné by bylo poslat nám na nějaký zápas ukrajinského delegáta

Rozhodčím nebyla přiznána polehčující okolnost, že je na hřišti vše v pohybu a rozhodnout je třeba hned. Díky pokročilé technice a sdělovacím prostředkům je to všem chytrolínům u televize jasné, protože se pohyb zastaví. A to nám nedávno videorozhodčí při zápase Zlína předvedli, že bez ofsajdové lajny to posoudit neumí. A trenér Bílek se zlobil.

Cítíme-li se poškozeni, divíme se všemu. I tomu, že asistent rozhodčího běží na prostředek hřiště při neuznaném gólu Slavie a pak se najednou vrátí. Co má ale dělat, když od hlavního, tak jak jsou propojeni, slyší: „Kam běžíš, ty vole?"

Chybná rozhodnutí byly a budou. Úmyslná i neúmyslná. U těch úmyslných je největší zbraní rozhodčího, když hráči místo soustředěnosti na hru pozornost obrátí na jeho pískání. Pak je má tam, kde potřebuje. Protože začnou dělat chyby sami. Naopak disciplinovaný tým starající se jen o hru má proti jakémukoliv rozhodování naději.

Dovedu si představit, jak asi české nadávky hráčů lahodí polskému rozhodcovskému uchu. Boj na hřišti skončil neslavně, tak chceme skončit neslavně i po boji. Odnepaměti si UEFA rozhodčí chrání, protože je potřebuje z důvodů sportovních, politických a ekonomických.

Když odvetu Liberec-AC Milán rozhodčí ukončuje ještě před ukončením řádného času, tak to nebylo proto, že by mu šly špatně hodinky, ale protože AC Milán při součtu 2:2 z obou zápasů postupoval na vstřelený gól venku. Pak celou soutěž vyhrál a trenér Ancelotti konstatoval, že největší problémy měli s Libercem. Na ME 21 v Holandsku při zápase s Itálií o postup na olympijské hry nám bylo odpískáno tolik útočných faulů, že jsem to nikdy nezažil. A to prosím pískal Skot.

Takže i to, co se dělo v Kyjevě, je třeba vidět v souvislostech. Úmysl neprokážeme a Ligu mistrů hrát nebudeme. Budeme ale hrát zápasy v Evropské lize. Vtipné od UEFA by bylo poslat nám na nějaký zápas ukrajinského delegáta, neřkuli rozhodčí. Navíc Ukrajinu máme jako soupeře národního mužstva už 6. září v Uherském Hradišti.

Kdo to s rozhodčími umí, říká tomu fotbalová diplomacie. Kdo ne, píše protesty. Z federální ligy jsem jednomu rozhodčímu z Bratislavy, co nás pískal doma v Hradci, napsal, že určitě bude kvitovat to, že jsme na něj nepodali stížnost.

Trenér Zachar jednou řekl rozhodčímu po zápase: „Já vám děkuji, protože takovou penaltu, co jste na nás odpískal, nám musíte někde vrátit."

Trenér Hradce Krejčí po vítězství v Opavě řekl o rozhodčím, že odvedl dobrou práci. O stejném rozhodčím řekl o půl roku později, že je to hajzl, protože tu rovinu měl nakloněnou pro domácí Ústí nad Labem. Tak se těšme na věci příští, protože toto téma je nevyčerpatelné.

Ladislav Škorpil