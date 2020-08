ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Až budete nadávat českým rozhodčím, vzpomeňte na evropské poháry

O ztrátu míče se postaral stoper Varane a hroťáci Gabriel Jesus a Sterling již věděli, jak dostat míč do branky Realu. Varane byl nejlepším hráčem domácích, byť v dresu Realu. Na druhý gól jim přihrál hlavou směrem k vlastnímu brankáři, což využil opět Gabriel Jesus. To jsou po virové přestávce neuvěřitelné rozjezdy pro hvězdy. A trenér Zidane nestačil zírat.

To trenér Juventusu Sarri už dozíral. Po vyřazení Lyonem, prohře tam 0:1 a výhře 2:1 v odvetě, rozhodl gól na cizím hřišti, a to ještě z penalty. Německý rozhodčí Zwayer odpískal i penaltu pro Juventus, u obou rozhodnutí se musel dobrat podpory VARu a u obou televizní komentátoři po opakovaných záběrech prohlásili rozhodnutí za mylná. No a trenér Sarri je prvním odvolaným trenérem po koronavirové přestávce.

A ještě dovětek k pokutovým kopům za nastřelené ruce bránících hráčů. Poněvadž jde o prachy, zavedl se VAR, aby bylo dosaženo maximální spravedlnosti. Co je ale spravedlivého na tom, když se píská penalta za hrubé sražení útočníka v gólové pozici a stejně tak za nastřelenou ruku z bezprostřední blízkosti, kdy hráč má ruku přitisknutou k tělu a nezvětšuje svůj objem?

A pohled na obránce, který chce zabránit centru a dává si ruce za záda, aby nedošlo k jejich nastřelení, je komický, a tím, že ztrácí schopnost rovnováhy je i proti přirozenému sportovnímu pohybu.

VAR úřaduje i v Evropské lize

Do boje mezi poslední čtyři týmy se posunula i Evropská liga. A hned v zápase Leverkusenu s Interem Milán mohla navázat na ságu gólu z penalty za nastřelené ruce. Po ráně do ramene bránícího a jeho ruce u těla následoval rezolutní hvizd rozhodčího a Lukaku v dresu Interu byl připraven k vykonání trestu. Leč zasáhl VAR a pokutový kop byl odvolán.

Bylo by to 3:0 a nebylo asi co řešit. Takto Leverkusen snížil v dalším průběhu na 1:2 a udržel své naděje do samého závěru. K lepšímu výsledku by musel některé své akce řešit ve finále střelou z prvního doteku, protože jen tak je zakončení včasné, pohotové či překvapivé. No a pak by se nesměl tolikrát prokombinovat k vlastnímu brankáři Hradeckemu. V samotném závěru se VARu podařilo ještě jednu penaltu odvolat, čímž opět vstoupil do VARem psaných dějin. Ve druhém případě už Lukaku míč raději na puntíku nechystal a držel jej v ruce.

Až budete zase nadávat českým rozhodčím, tak si vzpomeňte, co předvádí na evropské úrovni. Blbé je jen to, že tam je málokdo podezírá z postranních úmyslů. Fotbalu bez korupce zdar, virům zmar!