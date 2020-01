Australian Open

Gauffová hned v úvodu zápasu ztratila své podání, poté si obě hráčky poměrně v klidu svá podání držely, zlom nastal v 8. gemu, kdy Gauffová využila zaváhání Keninové, která uhrála při svém servisu jen jeden fiftýn, a vzala si podání zpět. Napínavý byl hned následující gem, ve kterém měla Keninová už dva brejkboly, ale ani jeden nevyužila. První set musel rozhodnout až tiebreak. V něm měla Coco hned čtyři setboly a ten poslední taky využila a první sadu získala poměrem 7:6 (7:5).

Druhý set byl také vyrovnaný, ale ve čtvrtém gemu po třech brejkbolech Keninová prolomila podání Gauffové a ta už si ho nedokázala vzít zpět. Druhou sadu získala 15. hráčka světa poměrem 6:3.

Třetí sada už jednoznačně lépe vyzněla pro starší ze dvou Američanek. Mladičká Gauffová hned třikrát ztratila svůj servis a Keninová ji nadělila kanára. Gauffové však nelze upřít velkou bojovnost.

Tunisanka Jabeurová si poradila s výše postavenou Wangovou

Začátek zápasu byl z obou stran stejný, obě hráčky si navzájem vzaly podání. Ve čtvrtém gemu dostala Wangová dva brejkboly a ten druhý proměnila a dostala se do vedení 3:1. V sedmém gemu své soupeřce nabídla dokonce tři brejkboly, ale ten poslední už nedokázala odvrátit a Jabeurová se dostala zpět do zápasu, který dotáhla až do tiebreaku. Ten byl velice vyrovnaný, ale Jabeurové se podařilo prolomit podání Wangové a dostala se do vedení 5:4 a šla podávat na vítězství v setu. Servisy si bezproblému udržela a první sadu tedy ovládla 7:6 (7:4).

Druhý set byl o poznání lepší, ze strany Tunisanky. Hned ve druhém gemu se dostala do vedení 40:0 při podání Číńanky. Tohle vedení sice nevyužila, ale 4. brejk už ano. Číňanka přišla o své podání ještě jednou a zápas pak už nedokázala zvrátit. Jabeurová tak postoupila do čtvrtfinále, ve kterém se utká s Keninovou.

