Šlo to nečekaně rychle, v bitvě legend stačily Novaku Djokovičovi jen tři sety na to, aby si jako první zajistil postup do finále Australian Open přes Rogera Federera. Srb v jubilejním padesátém vzájemném zápase vyhrál nad Švýcarem 7:6, 6:4 a 6:3. V Melbourne bude hrát o osmý titul a celkově o sedmnáctou grandslamovou trofej.