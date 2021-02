Má za sebou životní turnaj, ale z Australian Open si odveze vedle velkého úspěchu i lehké zklamání. Karolína Muchová na postup do finále měla, jenže třísetovou bitvu s Američankou Jennifer Bradyovou nakonec těsně prohrála. „Musím si teprve v hlavě srovnat, co jsem tu zažila,“ řekla po utkání olomoucká rodačka.

Karolína Muchová se do finále Australian Open neprobojovala

Znovu se jí úplně nepovedl start do utkání. „Zase to byl trochu pomalý začátek z mojí strany. V první setu jsem dělala zbytečné chyby. Ona ale hrála dobře, hlavně výborně servírovala. To já sobě říct nemůžu," povzdechla si nad vývojem úvodního dějství, které zakončila dvojchybou.

Pak ale začala zápas obracet, byla aktivnější i přesnější. „Ve druhé setu jsem se zvedla, začala jsem hrát rychleji a útočněji," kvitovala 24letá česká reprezentantka.

V rozhodující sadě se ale obrázek hry opět trochu změnil. „Ve třetím setu ona zase dobře podávala. A já jsem svoje šance nevyužila," popisovala klíčový zlom.

V úvodu třetího setu si prohrála podání, ale jeho ztrátu málem na poslední chvíli smazala. V nejdramatičtější hře duelu odvrátila hned čtyři mečboly, sama měla tři brejkboly a soupeřce připravila pořádně perné chvilky.

Drama v závěru, kde se mohl ještě zápas zlomit, ale podle svých slov nesla psychicky dobře.

Karolína Muchová bojovala až do posledního míčku. Do finále Australian open se ale nakonec nedostala.

Asanka Brendon Ratnayake, Reuters

„Moc jsem se tím v hlavě nezabývala. Vždy jsem se soustředila na další míč. Měla jsem tam svoje šance, jenže jsem je nevyužila. Nechala mě hrát, ale já jsem dělala chyby. Z toho jsem teď trochu smutná," přiznala Muchová.

Zato Bradyová nezastírala, že prožívala velká muka. „Byla jsem prostě nervózní, necítila nohy a ruce se mi třásly. Jen jsem doufala, že ona to zkazí," připustila Američanka. A dočkala se, když Češka ukončila zápas chybou z forhendu.

Nicméně i tak má za sebou svěřenkyně kouče Davida Kotyzy životní turnaj. Poprvé v kariéře zahrála grandslamové semifinále.

„Musím si to teprve v hlavě srovnat, ale samozřejmě je to pro mě hezký úspěch. Zažila jsem nejlepší turnaj. Zítra nebo pozítří už budu asi hodně šťastná a budu odjíždět s dobrými pocity," rekapitulovala.

Američanka Jennifer Bradyová (vlevo) se objímá s Karolínou Muchovou po semifinále Australian Open.

Hamish Blair, ČTK/AP

Během svojí senzační jízdy vyřadila elitní hráčky jako Karolínu Plíškovou, Belgičanku Elise Mertensovou a hlavně světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

„Porazila jsem tu spoustu dobrých hráček včetně světové jedničky. Ukázalo mi to, že s nimi můžu hrát. Přála bych si, aby takhle proběhly všechny moje turnaje, možná s ještě lepším koncem," usmívala se.