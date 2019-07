To je jízda! Do elitní stovky míří osmá česká tenistka, deváté chybí poslední krůček

Je to parádní pohled. Mezi nejlepší stovkou tenistek světa je v současné době sedm Češek, v novém pondělním vydání žebříčku navíc minimálně jedna přibude. Bude jí Marie Bouzková, které už nyní v "live" rankingu patří 92. příčka, navíc na 104. místě je Barbora Krejčíková. Obě tenistky jsou navíc na turnajích ITF v Kazachstánu, v případě brněnské rodačky pak Bukurešti, který spadá do kategorie WTA, stále ve hře.

Ostřílené stálice v podání Karolíny Plíškové a Petry Kvitové se mohou těšit z neustále narůstajícího počtu krajanek. Do početné skupiny tenistek s českou vlaječkou za jménem, kterým patří pozice v top 100, patří ještě Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Kristýna Plíšková a nově to bude také dvacetiletá slečna z Prahy Marie Bouzková. Ani to nemusí být vše. V "live" žebříčku patří 104. příčka stále se lepšící Barboře Krejčíkové.

Talentovaná česká tenistka Markéta Vondroušová.

photo credit @Yonex

Jak velký progres české tenistky zažívají, ukazují i další čísla. Současná 16. hráčka světa a finalistka French Open Markéta Vondroušová, která má blízko i na svůj premiérový Turnaj mistryň, začínala sezonu jako 67. tenistka světa.

Wimbledonská čtvrtfinalistka Karolína Muchová dokonce nebyla ani v první stovce, patřila jí až 145. pozice. V současné době okupuje olomoucká rodačka 43. místo.

Pozici si vylepšuje i Kristýna Plíšková. Sezonu začala jako 97. tenistka planety, v novém vydání žebříčku by se měla posunout na dohled elitní padesátky.

"Je to něco neuvěřitelného a měli bychom na to být hrozně pyšní. V zahraničí se neustále ptají, jaký máme recept. Ale já sama nevím," říkala na to, jaký ohlas mají úspěchy českých tenistek ohlas ve světě nová světová deblová jednička Barbora Strýcová.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Carl Recine, Reuters

Útočí i Bouzková

A to není vše. Do středu zájmu se dostává asi nejméně nápadná z českých mladých nadějí - Marie Bouzková. Dvacetiletá věčně usměvavá tenistka začínala rok jako 142. hráčka. Narozdíl od Muchové či Vondroušové zatím šokujícími výkony šetří, o to stálejší její progres je. Na probíhajícím turnaji ITF v Nur-Sultanu v Kazachstánu je již ve čtvrtfinále, což ji v "live" žebříčku řadí zhruba na 90. místo.

Do elitní stovky by mohla již toto pondělí proniknout i Barbora Krejčíková. Na turnaji v Bukurešti je v osmifinále, v případě dalšího vítězství by jí to při shodě okolností mohlo přinést vysněný postup. I přesto si již nyní vylepší žebříčkové maximum, kterým je 118. příčka.

Pro porovnání. Mezi nejlepší stovkou mají větší počet hráček jen Spojené státy (13), slušně je na tom Rusko (8).