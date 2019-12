Jak mafie manipuluje tenisty? Chtěli, abych prohrál s Nadalem, říká bývalý hráč

Eschauer to bral nejdřív jako vtip. Avšak člověk, který rakouskému tenistovi v roce 2007 před Wimbledonem zavolal, to myslel naprosto vážně. Po Eschauerovi chtěl, aby se ani nepokoušel fenomenálního Španěla porazit a nabídl mu za to peníze. „Pobavilo mě to. Doporučil jsem mu, aby se zeptal Nadala, že to by mu pomohlo víc,“ zavzpomínal Eschauer na webu deníku Tiroler Tageszeitung s tím, že nabídku samozřejmě odmítl.

Od té doby bývalý dvaapadesátý hráč již během své kariéry kontaktován nebyl, avšak něco podobného se přihodilo i jeho svěřenci Geraldu Melzerovi. Na jednom z challengerů byl Melzer osloven, aby prohrál ve finále. Melzer však nabídku také nepřijal, turnaj vyhrál a o všem informoval na příslušných místech.

Werner Eschauer soll Geld geboten worden sein, damit er in Wimbledon absichtlich gegen Rafael Nadal verliert. 😅https://t.co/DDUWEbJrSP — Flo 🅿. Schmidt (@FloPSchmidt) December 18, 2019

Se zvou zkušeností s požadavkem na ovlivnění zápasu přišel i další Rakušan Philipp Oswald, který se věnuje hlavně čtyřhře. Ten nabídku dostal v roce 2008 na challengeru v Helsinkách. „Bylo mi nabídnuto patnáct tisíc eur (přes tři sta osmdesát tisíc korun), abych prohrál v úvodním kole,“ uvedl Oswald.

„Byl jsem z toho šokován. Řekl jsem dotyčnému, aby mi už nikdy nevolal a zavěsil jsem,“ dodal jednačtyřicátý hráč ve čtyřhře. Rakouští tenisté se tak po letech rozhodli o korupci promluvit a je možné, že inspirovali i své další kolegy, kteří brzy přijdou se svými výpověďmi o nabídkách na ovlivnění utkání.