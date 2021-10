Veselý prolomil trápení, do Davis Cupu bude hrát challengery

Tenista Jiří Veselý konečně prožívá šťastnější období. Po prodělaném covidu z jara se dlouho nemohl nadechnout, výsledkově se trápil a v létě českou jedničku přibrzdila i autonehoda. V poslední době je ale zdravotně v pořádku, postupně se vrací do formy a náladu si zvedl minulý týden triumfem na challengeru v Mouilleron-Le-Captif.

"Tenhle titul je cenný hodně, protože od března bylo vše dost komplikovaný. Jsem strašně rád, že se mi to sešlo, porazil jsem i kvalitní hráče a je to obrovské povzbuzení do dalších týdnů, protože už to trápení bylo dlouhý. Úspěch byl potřeba," řekl Veselý v rozhovoru s ČTK.

Problémy osmadvacetiletého Veselého začaly v březnu. Prodělal koronavirus, turnaj v Miami hrál z karantény a do konce května se nemohl zbavit problémů. "Vyšetření nic neukázalo, ale bylo mi řečeno, že jde o postcovidový stav. Byly dny, kdy jsem trénoval jen čtyřicet minut a měl hrozně vysoké tepy. A když nemáte nahraný objemy, tak se to podepíše na vaší hře."

Rozhodl se vynechat olympijské hry v Tokiu, aby se dal herně do pořádku. Místo toho přišel další problém - měl autonehodu. Začátkem srpna ztratil na dálnici D4 s rodinou v dešti nad vozem kontrolu. "Jeli jsme rovně stovkou a najednou mi auto začalo plavat a letěli jsme," popisoval. "Zaplaťpánbůh, že se nic vážného nestalo," oddechl si, že všichni vyvázli bez vážnějších zranění.

Za volant s respektem

Za volant od té doby stále usedá s určitým respektem. "V dešti jsem od té doby ještě nejel a úplně se na to netěším," přiznal Veselý, který měl kvůli bolavému tělu pauzu dva až tři týdny. "Několik dní jsem nemohl pořádně zvednout hlavu, otáčet se. Musel jsem počkat, než to odezní."

Na turnaje se vrátil při grandslamovém US Open. Prohrál sice v prvním kole, ale už cítil, že se začíná zlepšovat. Na challengeru v Rakousku došel do semifinále, pak sice prohrál dvakrát v prvním kole, ale ve Francii došel nejprve do semifinále a poté slavil titul.

Jiří Veselý na archivním snímku

"Podával jsem výborně oba turnaje, byla to moje hlavní zbraň. Ale hlavně jsem zápasy vydržel fyzicky a konečně jsem po dlouhé době dokázal zahrát klidněji. Utkání jsem rozhodoval vlastní hrou a ne chybami soupeře. Toho si cením nejvíc. Kvalita hry tam byla a nebylo to utrápený, což je u mě občas k vidění," řekl příbramský rodák žijící a trénující v Prostějově.

Až do konce sezony chce hrát co nejvíc. Proto se svým týmem - trenérem Jaroslavem Navrátilem a Petrem Michněvem, s kterým jezdí na turnaje - se rozhodli vynechat akce ATP Tour. "Nedostal bych se do hlavní soutěže, proto se zaměřím challengery," řekl 84. hráč světa. Plánuje hrát v německých městech Ismaning, Eckental, poté v Bratislavě a francouzském Pau.

Na závěr sezony oblékne reprezentační dres a koncem listopadu pojede do Innsbrucku na Davisův pohár. Češi se tam pokusí ve skupině zaskočit Francii a Británii. "Jsme outsideři v obou zápasech, ale půjdeme překvapit. Samozřejmě máme těžké soupeře, ale je to Davis Cup, ve skupinách se to může zamíchat a může se stát cokoli," pronesl Veselý.

Sám doufá, že jeho výkony do soutěže družstev ještě porostou. "Poslední dva týdny mě dostaly do lepší nálady a věřím, že na Davis Cupu budu ve formě, v které bych chtěl být."