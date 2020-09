Tenistku Petru Kvitovou čeká na US Open boj o postup do osmifinále. Šestá nasazená Češka nastoupí k zápasu třetího kola s Američankou Jessicou Pegulaovou opět na centrkurtu, jejich duel přijde v New Yorku na řadu až jako poslední z programu pátého hracího dne.