Vítkovou přeložení nepotěšilo. Včera se to určitě odjet dalo, tvrdila po nejhorším výsledku na ZOH v Koreji

Na svůj třetí start v Pchjongčchangu se chystala už ve středu, jenže jury start kvůli špatné předpovědi odložila. Vítková z verdiktu nadšená nebyla. Jednak jí těžké podmínky vyhovují a také se ukázalo, že k podobnému kroku nebylo vůbec nutné sáhnout.

„Nemyslím, že by během závodu byly podmínky nějak horší než včera," srovnávala Vítková. V čase původně plánovaného startu ostatně ve středisku Alpensia absolvovala trénink. „Trochu pofukovalo, ale nebylo to tak strašné, určitě se to odjet dalo a já bych byla radši. Všechny jsme měly program nastavený a celý den čekaly, jestli se bude závodit," lamentovala.

Podmínky nedokázala využít

Stejně jako soupeřky si den počkala. „Bylo teplo a hezky, bohužel jsem těch podmínek nedokázala využít," povzdechla si. Hned první její rána šla mimo, po jedné chybě si připsala i na dalších dvou položkách. Ani jedenáctý nejrychlejší čas už ji výše než na 18. místo neposunul.

„Jelo se mi dobře, dalo se to přirovnat ke sprintu," pochvalovala si běžeckou pohodu před sobotním závodem s hromadným startem, v němž bude zřejmě jedinou českou biatlonistkou.

Ke dvěma zlatům přidala bronz Němka Laura Dahlmeierová, nečekanou vítězkou se stala čistě střílející Švédka Hanna Öbergová.