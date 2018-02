ZOH ON-LINE: V cestě stojí hokejový obr, Češi chystají odplatu! Přidají biatlonisté další medaili?

Znarokovi svěřenci sice v úvodu turnaje podlehli Slovensku, ale pak se ruská hokejová mašina rozjela. Kovalčuk a spol. ve třech zápasech nasázeli osmnáct gólů a inkasovali jen tři. Češi mají navíc soupeři co oplácet! Loni na mistrovství světa v Paříži Rusko ve čtvrtfinále Čechy porazilo 3:0, na olympiádě se poslední vzájemné utkání hrálo před osmi lety ve Vancouveru a sborná ve skupině zvítězila 4:2.

V brance českého týmu nastoupí opět Pavel Francouz, hrdina rozstřelu s Američany a gólman s druhou nejvyšší procentuální úspěšností zákroků na turnaji. Do obrany by se měl vrátit Michal Jordán, který čtvrtfinále kvůli svalovému zranění vynechal.

Šťastná německá třináctka?

V druhém semifinále (od 13:10) je Kanada jasným favoritem, ale houževnatí Němci už na hrách udolali Nory, Švýcary i Švédy a touží po první hokejové medaili od her v Innsbrucku v roce 1976. S Kanadou se na hrách utkají potřinácté, z předchozích dvanácti soubojů pokaždé odešli poraženi. Teď říkají, že je čas to změnit. Že mohou hrát i s reprezentanty kolébky hokeje vyrovnanou partii, dokázali loni na mistrovství světa na domácím ledě, kde prohráli až po velkém boji 1:2.

Olympijský program v krasobruslení uzavřou od 2:00 středoevropského času volné jízdy žen, v nichž se o zlato přetahují dvě ruské reprezentantky. Zatím má podobně jako na letošním mistrovství Evropy mírně navrch teprve patnáctiletá Alina Zagitovová. Dvojnásobná mistryně světa Jevgenija Medveděvová bude útočit z druhé pozice. Asi nikdo nepochybuje o tom, že poprvé v Koreji zazní olympijská hymna na počest prvního ruského vítězství.

Naposledy v pátek ožije biatlonový areál v závodě mužských štafet a pro nejúspěšnějšího účastníka her Martina Fourcada to bude šance na čtvrté korejské zlato. Na loňském mistrovství světa v Hochfilzenu prohráli Francouzi jen s Ruskem, to ale po trestech za doping nemá na hrách kompletní tým. To Češi nastoupí od 12:15 SEČ v sestavě Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup a Michal Krčmář. Přidají k dosavadnímu stříbru a bronzu z individuálních závodů další cenný kov?

Curlery Kanady a Švýcarska čeká boj o bronz, v turnaji žen se rozhodne o složení finálové dvojice. V konkurenci nejlepších skikrosařek se nebude chtít ztratit ani česká reprezentantka Nikol Kučerová. V kvalifikaci zajela 13. čas a dnes se představí ve čtvrté rozjížďce. Finále je na programu od 3:20 SEČ.