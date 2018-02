Akrobatické skoky na OH ovládla Běloruska Huskovová

Huskovová získala ve finále od rozhodčích 96,14 bodu a Čang Sin porazila o 62 setin. Zaznamenala tak největší úspěch v kariéře. Před šesti lety sice získala stříbro na juniorském mistrovství světa, poté se ale už jen třikrát dostala na stupně vítězů ve Světovém poháru.

Zklamáním skončil finálový závod pro obhájkyni zlata Allu Cuperovou z Běloruska, která v Koreji skončila čtvrtá a od třetího místa ji dělilo deset bodů.

Neuspěly ani další medailistky ze Soči. Stříbrná Sü Meng-tchao ani bronzová Lydia Lassilaová do finále nepostoupily. Čínská reprezentantka nezvládla druhý finálový skok a do závěrečné části závodu neprošla, zatímco australská vítězka skoků z her ve Vancouveru skončila už v kvalifikaci.