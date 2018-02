Jágr ještě hraje, zaskočila Japonce v Naganu česká skikrosařka

Povedlo se japonské soustředění?

Bylo dobře. Měli jsme tam start podobný tomu tady, jen trochu menší, jak nebylo tolik sněhu. Jezdili jsme obřáky a vyrazili se podívat do Nagana na olympijský hokejový stadión, do chrámu a před odletem i do Tokia... Doma by to tak v klidu nebylo, tam všichni mluví o olympiádě.

Jak reagovali na naganském stadiónu Big Hat, když zjistili, že jste z Česka?

Zrovna tam probíhal nějaký krasobruslařský závod dětí. Hledali jsem nějakou připomínku, třeba výstavku, ale byla tam jen plaketa se jmény vítězů a olympijské kruhy. Nechali nás vyfotit u té měděné plakety se jmény. Tak jsme jim říkali: „Tenhle Jágr ještě hraje." A oni se divili: „Vždyť je to dvacet let!" Ale oni ten hokej tak neprožívají, kdybychom byli u můstků, tak myslím, že nám vyjmenují všechny mistry světa.

Potvrdila jste si, že Japonci jsou hodně uctiví?

Oni byli skvělí, my tam byli s naší kamarádkou, co za Japonsko závodí. Jsou strašně uctiví, nikam nespěchají, což mě občas trochu rozhazovalo, ale neřvou po sobě... Tam, kde jsme byli, ani neměli turnikety a nekontrolovali, kdo má permici. V tom středisku pro nás udělali i uvítací billboardy. První den jsem jela nahoru, viděl mě nějaký instruktor a všiml si, že asi budu ta na billboardu. Zařval na celou frontu, ta se rozestoupila, a ještě se mi ukláněli...

Jaká je skikrosová olympijská trať? Měnila se oproti snowboardkrosu?

Střed je úplně jiný, pořád ho upravovali, protože jim nevycházel. Když první den jezdili kluci, dost se jich tam rozbilo, přitom kluci většinou nepadají... Tak to upravili a sekli i poslední skoky. V pondělí sundali ten předposlední tak o metr a poslední posunuli asi o tři metry, abychom mohli lítat dál.

Jak se vám jezdilo v trénincích?

Moc nevím, jak to hodnotit, tréninkových jízd moc nemáme. Je to fakt rychlé, dole jsou strašné polety. Dopadnete a hned je další skok, čtyři za sebou. Ve druhém tréninku jsem radši vyjela, protože jsem byla dlouhá a v záklonu, tak jsem nechtěla riskovat. Bude důležité se na skocích nepošťuchovat s nikým jiným, je tam málo místa. Místa na předjíždění tam jsou, ale jak je tam jedna překážka za druhou, nejde se ani na chvíli přestat koncentrovat.