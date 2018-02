Lék na mráz? Vousy i tatranky

Česká biatlonistka Veronika Zvařičová na tréninku v dějišti olympijských her.

„Že já se před odletem oholil," naoko lamentoval běžec na lyžích Aleš Razým. „Na rychlejší tréninky a závody si asi budu chránit obličej, i když zatím mi to nepřišlo tak hrozné jako když na začátku zimy jedeme na sever, kde je najednou minus patnáct," srovnával.

V biatlonovém areálu nosí většina závodníků ochranné tejpy přes obličej, například Eva Puskarčíková či Veronika Zvařičová jezdily se speciálními dýchátky, kterým familiárně říkají tatranky. Jde o speciální trubičky, které ohřívají vdechovaný vzduch, čímž se omezuje poškození sliznice dýchacího ústrojí.

I když teploměr sám o sobě ukazuje výrazně záporné hodnoty, při tréninku či závodě může být teplota pocitově ještě nižší, například při prudších sjezdech. „Jsou na to tabulky, při nějaké rychlosti to může odpovídat i minus třiceti až pětatřiceti," říká šéflékař české výpravy Jiří Neumann.

Pro závodníky tak má připravené speciální krémy, které nejsou na bázi vody. „Krystalky by zbytečně mohly poranit kůži," vysvětluje, samozřejmostí je víc vrstev oblečení. Na extrémní mrazy pamatují i pravidla. Pokud při biatlonu nebo běhu na lyžích klesne na nejstudenějším místě na trati teplota pod minus dvacet stupňů, závod se ruší nebo odkládá. „Ale já myslím, že by se našel nějaký teploměr, kde by bylo třeba minus 17,9," usmívá se Razým.

Teplé stany s fukary

Extrémní chlad s sebou nese i vyšší riziko onemocnění. „Když organismus prochladne, neznamená to automaticky, že onemocní. Ale virům, které nachlazení způsobují, se daří lépe ve vlhkém a chladném prostředí," upřesňuje doktor Neumann.

Doporučení, které už s předstihem směřoval ke sportovcům se týkalo zejména chřipky, jež v těchto dnech v Česku řádí. „Očkování má nejlepší účinnost už někdy v první polovině října. Samozřejmě se dalo zajít i později, ale těsně před odjezdem už by to bylo nebezpečné, až kontraproduktivní," upozorňuje Neumann.

Prochladnutí bude hrozit i na pátečním zahajovacím ceremoniálu na otevřeném stadiónu, poslední předpověď ale slibuje teploty okolo nuly. „Řešili jsme i na štábu, že budou připravení teplé stany s fukary, sportovci by se venku měli zdržovat minimálně. Navíc dostanou i tepelné sáčky na zahřátí," hlásí šéflékař.