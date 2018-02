Olympionik z Tongy se předvedl při zahájení opět do půl těla

Vypadal jako přízrak. A k tomu polonahý. Zatímco ostatní sportovci promýšleli, jak v korejském mrazivém počasí co nejlépe navrstvit oblečení, Pita Taufatofua vyrazil v Pchjongčchangu na zahajovací ceremoniál věrný své tradici. Jediný reprezentant Tongy na zimních olympijských hrách nastoupil s vlajkou k defilé národů na plochu stadionu stejně jako před dvěma lety v rozpáleném Riu de Janeiro do půl těla nahý, jen v tradiční zástěře a s naolejovaným vypracovaným hrudníkem.

Pita Taufatofua z Tonga nastupuje na plochu stadiónu při slavnostním zahájení olympijských her.

Zatímco v Brazílii startoval v taekwondu, do Pchjongčchangu se zástupce tichomořského ostrova kvalifikoval jako běžec na lyžích. "Já nezmrznu. Jsem z Tongy. Plavíme se po celém Pacifiku. Tohle je jako nic," prohlásil Taufatofua pro olympijský zpravodajský kanál. "V Riu bylo o něco tepleji než tady, ale kdykoliv člověk dostane šanci reprezentovat svou vlast, je to skvělé," dodal.

Taufatofua se před dvěma lety svým nástupem na zahajovací ceremoniál proslavil po celém světě a začal hledat nové výzvy. Vloni se dal na běžecké lyžování a na poslední chvíli se dokázal kvalifikovat do Pchjongčchangu.

"Byla to ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy udělal. Taekwondo je intenzivní, někdo se vás snaží kopnout do hlavy. Lyžování, to je hodinové trápení," popsal svůj pohled na rozdíly mezi oběma sporty. "Máte radši krátkou nebo dlouhou bolest? Já je miluju obě," dodal.