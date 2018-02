Pár Mansourová, Češka na ZOH do volných tanců nepostoupil

Cortney Mansourová a Michal Češka jako jediní z českých krasobruslařů na olympijských hrách v Pchjongčchangu nepostoupili do finálové části soutěže. V krátkém tanci zatím za sebou nechali jen jeden pár, k účasti ve dvacítce pro volné tance přitom potřebovali porazit čtyři. Mansourová a Češka při olympijské premiéře známkou 53,53 bodu zaostali téměř o bod a půl za nejlepším krátkým tancem sezóny, který předvedli při zářijové olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu.

Na rozdíl od lednového evropského šampionátu tentokrát neudělala kanadská rodačka Mansourová hrubou chybu v twizzlech a upravili zvedačku, kterou na ME rozhodčí posoudili jako nepovolenou. O více než deset bodů překonali výkon z ME v Moskvě, ale bylo to o více než pět bodů méně než je jejich osobní rekord z roku 2016.

Za postoupivšími páry o něco zaostali v technice, ale výraznější manko nabrali ve druhé sadě známek. Mohlo se na tom podepsat, že si vylosovali jedničku a zahajovali olympijskou soutěž tanečních párů.

Padl světový rekord

V očekávaném souboji kanadské zkušenosti s francouzským mládím mají zatím navrch olympijští šampioni z Vancouveru a stříbrní ze Soči Virtueová a Moir. V krátkém tanci posunuli vlastní světový rekord o 99 setin na 83,67 bodu a do úterních volných tanců půjdou s náskokem 1,74 bodu před Gabriellou Papadakisovou a Guillaumem Cizeronem.

Dvojnásobní mistři světa a vítězové prosincového finále Grand Prix z Francie ztratili především kvůli tomu, že jedna z jejich krokových sekvencí nebyla na nejvyšší úrovni obtížnosti. V této sezoně mají ale zatím silnější volný tanec než Kanaďané. Jejich světový rekord je zhruba o 3,5 bodu lepší než osobní rekord Virtueové s Moirem.

V souboji o bronz se utkají zejména americké páry Madison Hubbellová, Zachary Donohue a Maia a Alex Shibutaniovi, které od sebe dělí jen dvě setiny bodu. Na jejich zaváhání budou čekat páry do sedmého místa, které jsou seřazeny přibližně ve dvou bodech.