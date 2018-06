Děti jsou na tom lépe než trénovaní sportovci, ukázala francouzská studie

V odborném magazínu Frontiers in Psychology byl nedávno zveřejněn zajímavý nález francouzských vědců. Podle jejich výzkumů disponují malé děti větší hladinou energie a rychlejší schopností regenerace, než je tomu u vysoce trénovaných dospělých. Výzkumníci si kromě jiného od své studie slibují lepší porozumění procesu stárnutí a optimalizaci tréninků pro malé atlety. Uvedená zjištění by také vysvětlovala, proč je pro některé rodiče téměř nemožné za celý den své děti unavit. Máte to doma také tak?