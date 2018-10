Smrt a život kráčely na závodech ruku v ruce

K velké tragédii došlo v cílové rovince maratónu v německém Ulmu. Třicetiletý muž měl cíl 42 kilometrů dlouhého závodu na dosah, když náhle zkolaboval. Ještě dříve, než se k němu dostali pracovníci Červeného kříže, se jeho oživování chopili okolní běžci a diváci. Po zhruba čtvrthodině přišel záblesk světla: muž na chvíli nabyl vědomí.

Byl urychleně naložen do sanitního vozu mířícího do nemocnice. Ještě cestou do zařízení však znovu zkolaboval. I přes další oživovací pokusy se muže nepodařilo zachránit. Lékaři na klinice tak už mohli konstatovat pouze smrt, jejíž přesné příčiny nejsou doposud zcela jasné. Běžec prý dva týdny před závodem prodělal nachlazení, zda lze ale tuto skutečnost dávat do souvislosti s jeho úmrtím, není jisté. Muž byl dobře trénovaný, podmínky byly ideální a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít se závodem nějaké problémy.

Tím ovšem černý den nekončil. „Ještě nikdy jsme na závodech neměli tolik případů jako letos," řekl jeden z organizátorů deníku Augsburger Allgemeine. Celkově se museli pracovníci Červeného kříže vypořádat se 137 zásahy na trati. Dva ze sportovců byli převezeni na jednotku intenzivní péče. Podle zpráv zdravotníků byli zcela dehydrovaní. Dalších sedm účastníků bylo převezeno do nemocnice.

Aby toho nebylo málo, jeden z řidičů ignoroval uzavírku silnic kvůli přidruženému závodu na deset kilometrů. Už na trati se mu jedna pořadatelka-dobrovolnice postavila do cesty a chtěla jeho neoprávněnou jízdu zastavit. Muž nereagoval a autem ji srazil. Naštěstí neutrpěla žádná těžká zranění.

Černou bilanci přeci jen vyvažuje jeden pozitivní fakt: Téměř na trati závodu došlo také k porodu. Jedna z divaček byla v pokročilém stádiu těhotenství. Její chvilka přišla právě v době probíhajícího závodu. Zdravotní služba od pořadatelů ale byla připravena na všechno. Závod ve městě s nejvyšší kostelní věží světa se tak může chlubit přírůstkem nového „maratónského" miminka.