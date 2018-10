Hlavička od „rozjetého autobusu“. Muž přežil útok zvířete jen náhodou

Paul Gallant, 34letý náruživý běžec byl na svém pravidelném výběhu na stezce podél pobřeží, když se před ním náhle objevil samec losa. Jak se mohutné zvíře přibližovalo, narůstal oprávněný strach běžce. Snažil se mu jít z cesty i z očí tím, že ustoupil do hlubokého příkopu. Když se však pokusil od zvířete vzdálit, los jej opět následoval. Po pár vteřinách se znovu ocitli tváří v tvář.

Losi jsou v tomto období agresivnější než jindy, navíc v severských oblastech platí za nejnebezpečnější zvíře vůbec. V porovnání s těmito skutečnostmi vyvázl běžec ještě docela dobře. Od zvířete dostal třikrát ostrou „hlavičku", která mu způsobila bouli, natržený ret a krevní podlitinu. Sportovec skončil knokautovaný na zemi. Lékaři později konstatovali, že vyvázl také bez většího otřesu mozku.

Muž tak může mluvit opravdu o štěstí. Zvíře totiž někdy váží až půl tuny a úder jeho parohů patří k velmi obávaným způsobům kontaktu s losem mezi celou živočišnou říší Severní Ameriky. „Připadalo mi, jako by to nebyl ani živý tvor. Jako kdyby do mě narážel rozjetý autobus. Jeho oči byly podlité krví a zíral na mě způsobem, jako by měl nastat konec světa," vylíčil muž později reportérům CBC News své domněle poslední chvilky.

K jeho štěstí patřilo i to, že někdo útok zvířete viděl a okamžitě volal tísňovou linku. „Parohem mi minul obličej o pár centimetrů. Kdyby mě tím parohem trefil, určitě by to prošlo skrz mou hlavu," neskrýval obavy napadený.

Los evropský žil i na našem území. Vyhuben byl už ve středověku. V současnosti se prý sporadicky vyskytuje v oblasti Šumavy nebo Lužických hor. V minulém roce mělo na Šumavě dojít dokonce ke třem srážkám automobilu s losem.