Pořádná facka keňskému vytrvalostnímu běhu! Je možné doping opravdu zastavit?

Vypadá to, že světová atletika a keňský vytrvalostní běh zase jednou dostanou pořádnou ránu. K více než čtyřem desítkám odhalených dopingových skandálů ze země králů vytrvalosti za poslední léta se nejspíš přidá další. Šampión středních tratí a jeden z nejúspěšnějších běžců poslední dekády Asbel Kiprop je pravděpodobně jedním z dalších uživatelů zakázané látky na podporu výkonu.

Mají to Keňané, od přírody geneticky velmi dobře vybavení a tvrdě trénující, vůbec zapotřebí? A jak čistá je vlastně současná atletika? I na tyto otázky by měla odpovědět Athletics Integrity Unit, na IAAF nezávisle pracující organizace připomínající svým zaměřením něco jako speciální policejní jednotku pro boj s dopingem, korupcí a podvody. Její mluvčí byl zatím v tomto novém případu na konkrétní informace velmi skoupý: „Z důvodů utajení nemůže AIU taková tvrzení ani potvrdit, ani vyvrátit," řekl pouze.

Trojnásobný světový šampión v běhu na 1500 metrů tedy zatím formálně zůstává čistý. Vzhledem k vyjádření některých zdrojů přímo z jeho domoviny to tak ale nejspíš nezůstane dlouho. Keňan měl zneužít látku známou pod zkratkou EPO, erythropoetin, hormon podporující produkci červených krvinek a tím zvyšující okysličování pracujících svalů, to jest zvyšující výkony. Na stejnou látku „dojel" třeba i dlouho opěvovaný americký cyklista Lance Armstrong.

Je ironií osudu, že se Kiprop poprvé ve svém životě stal zlatým olympijským medailistou právě díky dopingu. Tenkrát v roce 2008, to mu bylo pouhých 19 let, doběhl ve finále v čínském Pekingu jako druhý za Rašídem Ramzim z Bahrajnu. Ten byl pozitivně testován na CERA, třetí generaci látek podporujících tvorbu červených krvinek (původně vyvinutých pro lidi s těžkým poškozením ledvin). Kipropovi tak doping u konkurence posléze vynesl změnu stříbra za zlato.

V jeho nejnovější kauze se má jednat o pozitivně testovaný vzorek odebraný mimo sezónu někdy ke konci roku 2017. „Četl jsem zprávy spojující moje jméno s dopingem. Jako atlet jsem stál v popředí boje proti dopingu v Keni, v nějž pevně věřím a který podporuji," prohlásil atlet ve středu večer.

Uvidíme, jak se celý případ bude dál vyvíjet. Vypadá to ale, že po případech Jemimy Sumgongové, olympijské maratónské vítězky z brazilského Ria 2016, a Rity Jeptoové, další maratónské star (obě zneužívaly EPO), dostane keňský běh a jeho čest a čistota další ošklivou ránu. Hodnověrnosti nepřidává ani fakt, že usvědčená hříšnice Jeptoová měla stejného agenta, Federica Rosu, jako Kiprop. Rosa sám měl být kvůli dopingu v Keni soudně stíhán. Z procesu ale nakonec sešlo.

Z hlediska profesionálního sportu nejde asi o drama těžkého kalibru. Jeptoová a Sumgongová vyfasovaly čtyřletý distanc. Po jeho odpykání se mohou vrátit. Teoreticky by se tak i Kiprop, dnes 28letý, mohl ještě aktivně vrátit a znovu zasahovat do dění ve světové atletice. Ale třeba se ve světě sportu pár věcí ještě změní. Nejnovější vědecké studie totiž dokládají, že pozitivní účinky dopingu na fyzické výkony mohou přetrvávat mnohem déle, než jakou délku mají v současné době ukládané tresty zákazů startu. Jistým příslibem čistších zítřků je i přes rok existující Athletics Integrity Unit, do jejíž kompetence spadá kromě boje s dopingem a manipulacemi výsledků také boj proti korupci, manipulaci s věkem atletů nebo nestandardním změnám státní příslušnosti.