Co si vzít na (Zátopkovu) desítku? Tipy na letní závod nebo trénink po lesních cestách

Je jasné, že co běžec, to jiné preference. Každý ví nejlépe, co mu sedí, co se mu osvědčilo. Někdo má třeba jen jedny běžecké trenky, jedny boty a nic neřeší. Přesto věřím, že se najdou i tací, kterým inspirace příkladem ostatních může pomoci. A kdo má běžeckých bot trochu více a šatník mu z větší části než konvenční ošacení zabírá sportovní textil, ví, že správná volba je někdy alchymie. Dnes nás čeká výběr na ryze letní desetikilometrový výběh po nezpevněných lesních cestách. Co na sebe?

BOTY

Vezmeme to pěkně od podlahy a od té pravděpodobně nejdůležitější součástky naší výbavy ‒ od bot. Zátopkova desítka bude rychlá. Tedy já budu chtít, aby byla rychlá, takže určitě něco lehčího, nepříliš tlumeného s ne moc velkým dropem a hrubší podrážkou. Po dlouhém bloumání padla volba na Reebok All Terrain Craze. Dobře mi sedí, drop mají minimální, jsou spíše nižší, takže kotníky můžou bez problémů pracovat v plném rozsahu (důležité při prudkých změnách směru, v zatáčkách nebo při předbíhání) a jejich podrážka se na lesních cestách osvědčila jako ideální. Konstrukce slibuje i slušnou rychlost. Navíc mi jsou i přes své poněkud spartánštější vyměkčení i po více kilometrech pohodlné.

Trailové boty Reebok All Terrain Craze

René Kujan

ŠORTKY

Co na nohy? Vzhledem k panujícím teplotám jsem rovnou zavrhl všechno elastické. Elastické kraťasy, elastické tříčtvrťáky prostě dnes ne. Zbývají už jen trenýrky. Tady je volba vcelku jasná. Kdysi u nás v redakci získaly i Pecku sezóny ‒ pětipalcové Nike Distance Short 5" nad kolena s integrovanými vnitřními slipy. Ocenění jim přinesla jejich bohatá výbava různými druhy kapes, univerzálnost i pohodlný a padnoucí střih. Na trhu byly v mnoha barevných kombinacích.

Nike Distance Short 5"

archiv autora

TRIKO

Do tropických veder to chtělo něco typu zhmotnělého jemného vánku či motýlích křídel. Minimum maximálně prodyšného materiálu, nízká hmotnost, pokud možno tílko ‒ a aby to taky trochu vypadalo k světu. Takže jasně, že Mizuno Elite Aero Singlet! Překvapivě mi teď všechno i barevně ladí do červené. To se nestává moc často, většinou vybíhám jako pestrobarevný papoušek ara ‒ a je mi to navíc úplně jedno. Moje volba se ukazuje jako více než správná. Úplně stejný trikot zvolil i druhý nejrychlejší muž Zátopkovy desítky.

Tílko Mizuno Elite Aero Singlet

mizuno.com

HLAVA

Je vlastně potřeba mít něco na hlavě? Jakákoli pokrývka od určité teploty spíše přispívá k přehřátí mozkovny běžce, navíc trasa je po většině své délky zastíněna stromy. No jo, jenže běžec se také potí, to je druhý aspekt, s nímž by se měla správná pokrývka hlavy vyrovnat. Takže se uchyluji k rozumnému kompromisu. Vezmu si kšilt CompresSport Ultralight Visor. Na hlavě mi toho moc nepřibude, takže bude krásně větrat. Sluníčko si na těch odkrytých úsecích zastíním kšiltem. Ale hlavně mi přidružená čelenka zadrží pot, který se ze mě určitě jen poleje, a nenechá ho stékat do očí. I to se ukazuje jako dobrá volba a já s úsměvem na tváři pozoruji, že i moderátor akce měl úplně stejný myšlenkový pochod a na hlavě má totéž.

Běžecký kšilt CompresSport Ultralight Visor

compressport.cz